Order Virtuti Militari wystawiony na ukraińskim portalu. „Skandaliczna aukcja”

Instytut Pamięci Narodowej poinformował w mediach społecznościowych o próbie sprzedaży polskiego odznaczenia przez zagraniczną stronę internetową. „Skandaliczna aukcja na ukraińskim portalu!” – czytamy we wpisie na X.

Order Virtuti Militari na zagranicznej aukcji. IPN alarmuje

„Na jednym z ukraińskich portali internetowych pojawiła się oferta sprzedaży Orderu Wojennego Virtuti Militari, którym odznaczono oficera zamordowanego przez NKWD wiosną 1940 roku” – donoszą polscy urzędnicy. Za pomocą numeru na orderze zidentyfikowali osobę, do której należało odznaczenie. To kapitan Juliusz Roman Heinzel, opisywany przez IPN jako „potomek zasłużonych dla Łodzi fabrykantów pochodzących z Niemiec, bohater wojny z bolszewikami”.

Heinzel był dowódcą jednego ze szwadronów legendarnego 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Krzyżem Srebrnym Orderu Wojskowego Virtuti Militari, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921 i Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości odznaczono go „za męstwo na polu walki”.

IPN protestuje. „Moralnie naganne”

We wrześniu 1939 roku, po wybuchu II wojny światowej, powrócił do czynnej służby wojskowej. Razem z tysiącami innych oficerów rezerwy trafił do sowieckiej niewoli. Wiosną 1940 r. z obozu w Starobielsku został przewieziony do Charkowa, gdzie zamordowano go w piwnicach więzienia NKWD i pogrzebano niedaleko wsi Piatichatki, podobnie jak około 3800 innych polskich oficerów.

Szczątki kapitana Heinzla spoczywają na otwartym 17 czerwca 2000 r. Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie. Jak pisze IPN w komunikacie, stan orderu wskazuje na jego odnalezienie podczas poszukiwań ofiar zbrodni.

„IPN protestuje przeciwko moralnie nagannemu komercjalizowaniu jednej z największych zbrodni sowieckich popełnionych w czasie II wojny światowej” – czytamy w komunikacie. „Apelujemy do właściciela orderu o przekazanie bezcennej pamiątki władzom RP oraz do administracji portalu o natychmiastowe zakończenie aukcji” – dodają urzędnicy.

