Archeolodzy odkryli ślady dużej budowli w biblijnym Szilo. W tle zagadka Arki Przymierza

Odkrycie, którego dokonano na Zachodnim Brzegu może być biblijną legendarną budowlą, ale nie oznacza jeszcze odnalezienia Arki Przymierza. Wzmacnia jednak hipotezę, że właśnie w tym miejscu mogła być przechowywana w starożytności.

Wykopaliska prowadzi zespół Associates for Biblical Research. Jak podaje Bible Archaeology Report, badacze natrafili m.in. na południową ścianę dużego obiektu. Kierujący pracami dr Scott Stripling ocenił, że dzięki temu można pełniej odtworzyć rozmiary budowli i analizować jej możliwe przeznaczenie.

Szilo mogło być ważnym centrum kultu

Według relacji badaczy konstrukcja biegnie ze wschodu na zachód, a jej proporcje mają przypominać opisy Przybytku, czyli przenośnego sanktuarium Izraelitów znanego z Biblii. To właśnie z tym miejscem tradycja biblijna łączy okres, w którym Arka Przymierza miała znajdować się w Szilo.

Na stanowisku znaleziono także przedmioty interpretowane jako związane z praktykami religijnymi. Wśród nich wymieniono rogi ołtarzowe, ceramiczne granaty oraz muszle rozkolcowate. Te ostatnie były wykorzystywane do pozyskiwania niebiesko-purpurowego barwnika, łączonego w tekstach biblijnych ze strojem kapłańskim.

Badacze wskazują na kolejne ślady osadnictwa

Tegoroczne prace odsłoniły również fragmenty północnego systemu obronnego miasta. Dr Stripling sugeruje, że mogła to być brama opisywana w biblijnej historii o kapłanie Helim, który miał usłyszeć tam wiadomość o utracie Arki w walce z Filistynami.

Archeolodzy znaleźli także trzy duże kananejskie naczynia magazynowe, starsze niż okres wiązany z przybyciem Izraelitów. W środku zachowały się zwęglone oliwki, pszenica i soczewica. To wskazuje, że Szilo było zasiedlone jeszcze przed czasami, z którymi tradycja biblijna łączy najważniejsze wydarzenia w tym miejscu.

Na razie nie ma dowodu, że odnaleziono samą Arkę Przymierza. Odkrycie dotyczy konstrukcji i przedmiotów, które mogą pomóc w rekonstrukcji religijnej i politycznej roli Szilo w starożytności.

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