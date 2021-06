Tak sto lat temu w polskiej prasie opisywano 2022 rok. Część prognoz okazała się niezwykle trafna

Ilustrowany Kurier Codzienny był jednym z najpopularniejszych dzienników w międzywojennej Polsce. W numerze z 9 lutego 1923 roku, obok okładkowego tekstu o znaleziskach w niedawno odkrytym Grobowcu Tutenchamona, podziale granicy między Polską a Litwą, zaręczynach syna króla Wielkiej Brytanii, czy przyjęciu prowizorium budżetowego przez Sejm znalazł się niezwykle ciekawy z dzisiejszej perspektywy artykuł.

Tekst „Jak będzie wyglądał świat w 2022 roku” zamieszczono na ostatniej stronie dziennika przed stronami z ogłoszeniami. W artykule przywołano odpowiedzi na tytułowe pytanie, które różnym „ekspertom” zadał amerykański dziennik. Oto jakich odpowiedzi udzielili.

„Król kinematografu” Pan Griffith:



„Za sto lat książki i gazety nie będą się już drukować. Ukazywać się one będą na ekranie kinematograficznym. Edukacya odbywać się będzie przy pomocy ekranu. Istnieć będą wówczas szkoły-kina i kina-biblioteki.”.





Inżynie Walter N. Polakow:



„Nie będzie ani nafty, ani węgla. Wynaleziony będzie sposób zużytkowania energii radioaktywnej promieni słonecznych. Lotnictwo będzie zreformowane, gdyż samoloty nie będą już dźwigać aparatów, dających im siłę popędową, a zasadą ruchu będzie przyciąganie. Dzięki postępom, dokonanym przez techników, dzień pracy, który przed stu laty wynosił szesnaście godzin na dobę, a który dzisiaj wynosi osiem godzin, będzie za sto lat wynosił tylko dwie godziny”.





Eseista Henry L. Mencken



„Stany Zjednoczone będą za sto lat kolonią angielską".





Sekretarz Towarzystwa weteranów wielkiej wojny Winifred G. Hendenberg



„Jeżeli od dziś do roku 2022 wojna światowa nie będzie miała dalszego ciągu, to świat przeżywać będzie erę powszechnego braterstwa, które nie zazna ani nędzy, ani konfliktów zbrojnych, ani głodu, ani zniszczenia”.





Dyrektor Ligi antialkoholicznej W. H. Anderson



„W roku 2022 alkohol zupełnie zniknie z powierzchni ziemi. Tylko kilku rzadkich degeneratów spożywać będzie pokryjomu to, co świat uważać będzie wówczas za truciznę”.





Promotorka ruchu „kontrolowanego przetwarzania się” Margaret Sanger



„Kontrola generacyi ludzkiej będzie stanowiła część edukacyj kobiet. Wynikiem tego będzie większy rozwój intelektualny kobiety i większe szczęście małżeńskie, gdyż »miesiąc miodowy« trwać będzie kilka lat i przed urodzeniem pierwszego dziecka, małżonkowie będą mieli czas na poznanie się i zorganizowanie”.





Prezydentka klubu wyborczego kobiet w Nowym Jorku Maly Garrett Hay



„Kobieta będzie pod każdym względem równa mężczyźnie. Wypełniać ona będzie zadania, do których jest najbardziej ukwalifikowana, gdyż starania, jakiemi teraz otacza rodzinę, będą ogromnie uproszczone przez wynalazki i współdziałanie męża”.





Amerykański oficer John F. O. Ryan



„Środki transportowe tak dalece ułatwią wzajemną penetrację ludów, że używany będzie tylko jeden język. Będzie to język najsilniejszy ze wszystkich”.



Wiele z prognoz okazało się zaskakująco trafnych. Oczywiście ich język i wyobrażenie, odpowiadają czasom, w których zostały sformułowane, ale nietrudno w udzielonych przez ekspertów odpowiedziach dostrzec wyobrażenie wielu wynalazków, które wtedy jeszcze nie istniały, a bez których dziś nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić życia. E-booki, zdalna edukacja, energia słoneczna, powszechny dostęp do antykoncepcji, rozwój praw kobiet, powojenny pokój w świecie zachodu – myśl o tych wynalazkach i zjawiskach pobrzmiewa w prognozie sprzed 100 lat.

Oczywiście wiele prognoz okazało się zupełnie nietrafionych, z czego najbardziej dobitne przykłady to chyba myśl o 2-godzinnym czasie pracy, czy o zupełnym zniknięciu z życia społecznego używania alkoholu.

A jak wy wyobrażacie sobie świat za 100 lat?

