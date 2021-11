„Od dnia Świętego Marcina zima się poczyna”. Dziś kojarzony z rogalami, dawniej był też dniem rozliczeń

Wspomnienie Świętego Marcina z Tours, biskupa żyjącego w IV wieku jest obchodzone w Kościele katolickim 11 listopada. Z tym dniem związane są tradycyjne potrawy, takie jak rogale świetomarcińskie, czy pieczone gęsi. Dziś obchody dnia Świętego Marcina głównie kojarzy się z Wielkopolską, choć dawniej był on ważnym dniem w całym kraju.

Święty Marcin z Tours. Patron żebraków, Francji i… hotelarzy czy kapeluszników

Święty Marcin ma szczególne miejsce w chrześcijaństwie jako jeden z ważniejszych Wyznawców, czyli świętych, którzy zginęli śmiercią naturalną. Status świętego Marcin z Tours uzyskał nie przez męczeńską śmierć za wiarę, a przez swoje życie.

– Święty Marcin z Tours był ponoć rzymskim legionistą żyjącym w IV wieku naszej ery. Fascynacje chrześcijaństwem przeżywać miał już od czasów młodzieńczych. W 356 roku demonstracyjnie miał opuścić szeregi wojska i zostać pustelnikiem. Znany był ze swojego ascetycznego życia, skromności i szczególnej troski o ubogich. Stąd też po swojej śmierci uważany był za patrona żebraków – mówi „Wprost” dr Sebastian Adamkiewicz z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.

Jednak grup, które uznawały Świętego Marcina za swojego orędownika, jest o wiele więcej. – Jest przede wszystkim jednym z patronów Francji, a oprócz tego żołnierzy, hotelarzy, jeźdźców, kawalerii, kapeluszników, kowali, krawców, młynarzy, tkaczy, podróżników, więźniów, czy właścicieli winnic – wymienia historyk.

Biskup Marcin z Tours pozostaje świętym zarówno Kościoła katolickiego, jak i prawosławnego.

Rogale świetomarcińskie i pieczone gęsi. Skąd wzięły się te zwyczaje?

Jednym z najpopularniejszych zwyczajów związanych z dniem wspomnienia Świętego Marcina jest przygotowywanie pieczonej gęsi.