Husaria używała skrzydeł także w walce. Ale nie takich, jak myślicie! Obalamy popularne mity

Husaria, czyli elitarna polska formacja kawaleryjska funkcjonująca w Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku jest tak charakterystyczna, że wiedza o jej istnieniu jest w Polsce powszechna. Również poza naszym krajem husarię można spotkać w popkulturze, na przykład w grach komputerowych. Tym, co w typowym wyobrażeniu wyróżnia husarię spośród innych formacji kawalerii są ogromne skrzydła na plecach żołnierzy. Okazuje się jednak, że taki wizerunek husarzy na polach bitew jest mitem.

Z tego tekstu dowiesz się:

Skąd wzięło się popularne wyobrażenie o husarii

Dlaczego husaria używała skrzydeł w walce

Czy wszyscy husarze mieli skrzydła

Jakie były typy husarskich skrzydeł i gdzie je przyczepiano



Skąd czerpiemy wiedzę o husarskich skrzydłach

Czy tylko husaria nosiła skrzydła

Husarskie skrzydła. Wyobrażenia a rzeczywistość

Nasze spojrzenie na husarskie skrzydła utrwaliły przedstawienia tej formacji w kulturze i popkulturze. To na wielu XIX-wiecznych obrazach, w ekranizacji trylogii Sienkiewicza, czy w końcu w wielu popularnych grach husarze obrazowani byli jako konni wojownicy z dwoma wystającymi ponad głowę drewnianymi skrzydłami.

– Gdy patrzymy na obrazy Wojciecha Kossaka czy oglądamy film Jerzego Hoffmana to widzimy na nich husarzy z ogromnymi skrzydłami jako elementem uzbrojenia, czy też stroju, którzy w ten sposób biorą aktywny udział w bitwie. Natomiast w rzeczywistości tego typu skrzydła nosiła husaria w XVIII wieku, kiedy była już tzw. jazdą pogrzebową, jazdą paradną używaną przy różnego typu uroczystościach, ceremoniach. Na polach bitew takich skrzydeł nie używano – tłumaczy w rozmowie z „Wprost” dr hab. Konrad Bobiatyński z Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, zajmujący się staropolską sztuką wojenną w XVI i XVII wieku.

To, że na polach bitew husaria nie nosiła takich skrzydeł, jakie powszechnie jej się przypisuje potwierdza nam także dr Radosław Sikora, historyk specjalizujący się w dziejach tej formacji, autor takich książek jak „Niezwykłe bitwy i szarże husarii”, „Husaria. Duma polskiego oręża” czy wydania źródeł „Wypisy źródłowe do dziejów husarii”.

– To co widzimy na obrazach z XIX i XX wieku, czyli wysokie skrzydła zagięte nad głową, to i owszem, były używane w wieku XVIII. Mamy ich opisy, ale to dopiero epoka Augusta III Sasa. Konkretnie mamy sytuację z 1744 roku, kiedy doszło do popisu wojsk szlacheckich pod Zabłudowem na Podlasiu. Tam mamy pokazanych husarzy z wysokimi skrzydłami. Jest też opis Jędrzeja Kitowicza, który mówi o używaniu przez pocztowych takich skrzydeł w XVIII wieku – wymienia historyk. – Tylko że to wszystko opisy używania tego typu skrzydeł do parad, nie do boju – podkreśla.

Husarskie skrzydła na polu bitwy – prawda czy mit?

Historycy nie mają wątpliwości, że wysokie husarskie skrzydła zagięte ponad głową były używane wyłącznie w XVIII wieku, kiedy husaria występowała głownie na paradach, a nie polach bitew. Czy to oznacza jednak, że wcześniej husaria w ogóle nie nosiła skrzydeł?

Debata na ten temat przez wiele lat zajmowała osoby interesujące się staropolską wojskowością. Dziś jednak wydaje się, że badacze są zgodni – skrzydła były wykorzystywane przez husarię nie tylko na paradach, ale także w działaniach bojowych. Ale nie były to takie skrzydła, jak w XVIII wieku.

– Jeśli chodzi o wykorzystanie jakiegoś typu skrzydeł na polu bitwy to zbyt dużo mamy przekazów różnego typu, żeby temu zaprzeczać – mówi ze zdecydowaniem dr Zbigniew Hundert, adiunkt w muzeum w Zamku Królewskim w Warszawie, jeden z redaktorów naukowych zbioru artykułów „W boju i na paradzie. Husaria Rzeczypospolitej w XVI-XVII w”.

Podobnego zdania jest dr hab. Bobiatyński. – Dzisiaj znamy tak wiele ikonografii i innych dowodów, że nie da się wyeliminować skrzydeł jako elementu uzbrojenia husarskiego. Malarstwo batalistyczne, ikonografia z epoki jasno to pokazują, a to źródła najlepsze, bo tworzone na bieżąco. Ich autorami byli obserwatorzy tych wydarzeń, a na samych obrazach przedstawiano stan aktualny dotyczący uzbrojenia, a nie próbowano odtwarzać go po kilkudziesięciu czy nawet kilkuset latach – podkreśla historyk. – Warto w tym miejscu przywołać nazwisko Witolda Głębowicza, pracownika Muzeum Wojska Polskiego, który z jednej strony zwalczał dawne mity dotyczące wielkości skrzydeł, ale z drugiej strony udowadniał, że skrzydła zawsze występowały. Muzealnicy są tutaj najlepszymi znawcami i ich prace są przekonujące. Oczywiście debata o husarii toczy się na różnych poziomach, często nie naukowych, a bardziej związanych z popularyzacją, z mitologią narodową. Ale na poziomie naukowym te kwestie są już wyjaśnione – podkreśla.

Czasami przeciwko skrzydłom używa się argumentu, że znacząco utrudniały one konną walkę. Tę kwestię wyjaśnił w rozmowie z „Wprost” dr Sikora, który nie tylko bada dzieje husarii, ale i bierze udział w historycznych rekonstrukcjach walk prowadzonych przez tę formację.

– Nie ma żadnego problemu żeby szarżować ze skrzydłami na plecach, co zresztą pokazywaliśmy w 2010 roku w Warszawie, gdy robiliśmy inscenizację bitwy pod Kłuszynem. Tam część rekonstruktorów miała wysokie skrzydła, zagięte nad głową. Nie ma żadnego problemu, żeby jeździć z nimi konno –tłumaczy dr Sikora. – Natomiast, jeśli chodzi o walkę, to długie skrzydła mogłyby rzeczywiście przeszkadzać, na przykład przy walce szablą i operowaniu bronia nad głową. Przy długich, paradnych skrzydłach z XVIII-wieku nie byłoby to możliwe, ale przy niskich, które nie wychodziły nad głowę, nie ma w ogóle żadnego problemu – podkreśla historyk.

Skrzydła tak, ale nie u każdego husarza

Jednak nie każdy husarz musiał mieć skrzydła. Warto sobie uświadomić, że za uzbrojenie polskich wojsk w XVI i XVII wieku w zasadzie nie odpowiadało państwo. Dlatego za uzbrojenie husarzy, w tym za skrzydła odpowiadali zwykle poszczególni towarzysze husarscy wystawiający poczet składający się z samego towarzysza i kilku opłacanych przez niego pocztowych. Ewentualnie fundatorzy chorągwi, czyli podstawowej jednostki husarii lub większego oddziału.

– Skrzydło nie było elementem obligatoryjnym. Husarz nie musiał go nosić. Żołnierz żeby być husarzem musiał mieć pewne elementy uzbrojenia, przede wszystkim musiał posiadać kopię i koncerz. To było coś charakterystycznego dla husarza – zaznacza dr hab. Bobiatyński. – Nie wiemy zaś ilu husarzy nosiło skrzydła. Nie było tutaj żadnych standardów. Po prostu posiadanie skrzydła było czymś całkowicie dowolnym – dodaje.

Podobnego zdania jest dr Hundert. – Nie jest to na pewno wyposażenie, które znajdziemy w różnych memoriałach czy w listach zaciągowych jako wyposażenie konieczne. Wydaje się, że najlepiej opisuje to określenie z listu Batorego, w którym czytamy, że „pióra i skrzydła do przestrachu nieprzyjaciela według upodobania własnego”. To chyba najlepiej oddaje cały problem – wskazuje historyk z Zamku Królewskiego.

Jakie skrzydła nosili husarze?

Wiemy już, że niektórzy husarze rzeczywiście używali w boju skrzydeł, ale nie były to powszechnie przez nas kojarzone wysokie, zagięte ponad głową XVIII-wieczne skrzydła. To jak wcześniej wyglądały husarskie skrzydła?