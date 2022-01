Stewardesa przeżyła upadek z wysokości 10 km. Stała się sławna i zaangażowała w politykę

26 stycznia 1972 r., niedługo po godzinie 16 należący do jugosłowiańskich linii lotniczych McDonnell Douglas DC-9 przelatywał nad Czechosłowacją. Samolot z 28 osobami na pokładzie od blisko godziny spokojnie przemieszczał się z Kopenhagi do Zagrzebia, przelatując na podróżnej wysokości ponad 10 kilometrów.

Nagle maszyną wstrząsnęła potężna eksplozja, która rozdarła ją na dwie duże części. Szczątki samolotu spadały w pobliżu czechosłowackiej miejscowości Srbská Kamenice. Na okolicznych, pokrytych śniegiem, zalesionych wzgórzach mieszkańcy odnajdywali ciała 27 ofiar katastrofy oraz jedyną osobę, która przeżyła upadek – stewardesę Vesnę Vulović.

Vesna Vulović – stewardesa, która przeżyła upadek z ponad 10 kilometrów