Niezwykłe odkrycie w Turcji. W podziemnym mieście żyło 60-70 tys. ludzi

Prace nad renowacją starówki w mieście Midyat, w prowincji Mardin na południowym wschodzie Turcji, ruszyły dwa lata temu. W toku prowadzonych prac archeolodzy dokonali niezwykłego odkrycia. Znaleźli podziemne miasto. Podjęli prace wykopaliskowe.

W środku odkryli tunel o długości 100 metrów prowadzący aż do 49 pomieszczeń. Archeolodzy przypuszczają, że wśród nich są kościół i synagoga. Prócz tego znaleźli m.in. silosy, studnie i malowidła naścienne.

Miasto nazywa się „Matiate”, co jest dawną asyryjską nazwą miasta Midyat.

W mieście mogło mieszkać nawet 60 tys. osób

– Matiate było nieprzerwanie wykorzystywane przez 1900 lat – opowiadał kierownik prac wykopaliskowych i dyrektor Muzem Prowincji Mardin, Gani Tarkan. Dodał, że najpierw zostało ono wybudowane jako schron albo kryjówka.

Midyat ma bogatą historię. Przez lata było zamieszkane m.in. przez Sumerów, Asyryjczyków, Urartczyków, a także Macedończyków, Rzymian i Persów. Gani Tarkan mówił, że podziemne Matiate prawdopodobnie zostało założone przez chrześcijan uciekających przed prześladowaniami Rzymian, w II wieku naszej ery. Dodaje, że mogło tu mieszkać nawet 60-70 tys. osób.

– To znaczna liczba. Dziś za duże uznaje się miasta liczące sto tysięcy mieszkańców – podkreślił Gani Tarkan. Zaznaczył, że archeolodzy widzieli już podobne podziemne przestrzenie we Włoszech i we Francji, ale były one znacznie mniejsze i funkcjonowały głównie jako podziemne cmentarze.

Archeolodzy odkryli dopiero 3 proc. powierzchni Matiate. Gdy zostanie całkiem odsłonięte, miasto Midyat może przyciągnąć jeszcze więcej turystów. Dotychczas było ono znane głównie z kamiennych domów, historycznych meczetów i klasztorów. Burmistrz Veysi Sahin powiedział, że „podziemne miasto, w którym znajdują się starożytne i średniowieczne budowle, zwiększy turystyczne znaczenie Midyat – błyszczącej gwiazdy regionu”.

W Anatolii jest więcej dawnych miast

Gani Tarkan mówi, że w Anatolii jest więcej miejsc podobnych do Matiate. Przykładem jest historyczne osiedle położone na skalnym wzgórzu, nazwane Kayaşehir. Archeolodzy natknęli się na nie w 2014 roku podczas prac w mieście Nevşehir.

– To miejsce, które kryje w sobie jeszcze wiele niespodzianek. Do niektórych miejsc i tuneli nie udało nam się jeszcze dotrzeć, ale wiemy, że istnieją – powiedział burmistrz miasta, Mehmet Savran.

