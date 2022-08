Najwcześniejsze wyprawy wikingów. To nie angielskie Lindisfarne było pierwsze

„Historia to opowieść o tym, co garstka ludzi robiła w czasie, gdy cała reszta ludzkości orała pola i nosiła wodę” – napisał Yuval Noah Harari. Popularny historyk w swoim prowokacyjnym i chyba nieco zbyt radykalnym stwierdzeniu, dobrze uchwycił jednak specyfikę tego, jak niektóre wydarzenia zostały odnotowane w źródłach. Oczywiście historia, jako dyscyplina naukowa, podchodzi do nich krytycznie, ale niekiedy pozostaje bezsilna wobec utartych – także przez samą naukę – schematów.

Atak na Lindisfarne – symboliczny początek epoki wikingów

Pewne wydarzenia znamy dziś dzięki ówczesnym elitom, które miały konkretny interes polityczny lub religijny w swoim działaniu. Przede wszystkim jednak, takie elity musiały już się wykształcić, być piśmienne i mieć możliwość tworzenia. Warunki te zostały spełnione pod koniec VIII wieku, kiedy Skandynawowie wyprawili się na Lindisfarne, gdzie znajdował się klasztor benedyktynów.

Kronika anglosaska zachowała dramatyczny obraz ataku na wyspę. Pogańscy najeźdźcy splądrowali kościół, dopuścili się mordów, zbezcześcili świątynię. Przebieg ataku na Lindisfarne utrwaliły kolejne źródła, a z czasem także historycy, którzy uznali go za symboliczny początek okresu wikińskiego. W ten sposób dziś mówi się nawet o dacie dziennej, kiedy zaczęła się nowa epoka – miał być to 8 czerwca 793 rok. Ta data symboliczna dobrze oddaje charakter pirackiej działalności Skandynawów, odnosi się też do jednej z ich wcześniejszych wypraw. Jednak to nie Lindisfarne było pierwsze. Dokąd zatem wyprawiali się wikingowie?