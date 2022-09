Niezwykły biznes braci Jabłkowskich. Nowoczesne działania pomogły odnieść sukces przedwojennej firmie

Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy swoją historię wywodzi od malutkiego warszawskiego sklepiku z drobną galanterią kierowanego przez Anielę Jabłkowską, córkę Józefa, seniora rodu Jabłkowskich spod Kalisza, który był znanym przedsiębiorcą i polskim pozytywistą. Sklep, który w rzeczywistości ograniczał się do komody stojącej w pokoju mieszkania i handlu drobiazgami, powstał w 1884 roku przy ul. Widok 6 i już po kilku latach został przekształcony w spółkę firmowo-komandytową pod nazwą Bracia Jabłkowscy.

Wtedy też sklep przeniósł się do lokalu przy ul. Hożej 8. Asortyment wzbogacił się zaś o tekstylia. Wciąż był to jednak malutki lokal, który na początku nie miał nawet wyjścia na ulice. Wkrótce zaczął się jednak rozwijać na tyle dobrze, że wybito odpowiednie drzwi.

Firma rozwijała się w dalszym ciągu. Kierownictwo sklepu w 1897 roku przejął Józef Jabłkowski junior. Sklep zostaje przeniesiony na ul. Bracką 20, a w sprzedaży pojawiają się materiały włókiennicze – bielizna pościelowa i bielizna osobista.

Wkrótce sklep zostaje kolejny raz przeniesiony. Tym razem zostaje jednak przy ul. Brackiej, zajmując reprezentacyjny lokal pod numerem 23, w którym było aż 8 okien wystawienniczych. Znacznie poszerzony zostaje także jego asortyment. Do sprzedaży trafia konfekcja damska, kołdry, pledy, ręczniki, obrusy i firany oraz różna galanteria.

Sklep Jabłkowskich zaczął rozwijać sprzedaż wysyłkową swoich towarów. Towary od 1900 roku można było kupować nie tylko na terenie Królestwa Polskiego, Wileńszczyzny, Podola, Ukrainy, ale również na dalekich obszarach Rosji, „po krańce Syberii”. Wysyłka zamówień przekraczających 12 rubli z europejskiej części imperium była darmowa.

Sprzedaż wysyłkową trzeba było zawiesić w czasie I wojny światowej i w pierwszych latach po uzyskaniu niepodległości, kiedy sam biznes zmagał się z inflacją i kryzysem gospodarczym. Wznowiono ją dopiero w 1928 roku, powracając do wysyłania klientom katalogów, w tym katalogów specjalnych takich jak „Powrót do szkoły” na jesieni czy „Gwiazdka” w zimie.

Sprzedaż wysyłkowa stała się jednym z najważniejszych fundamentów działania spółki. W 1938 roku stanowiła aż 50 proc. obrotów całego przedsiębiorstwa.

Wróćmy do czasów sprzed odzyskania niepodległości przez Polskę. Dalszy rozwój sklepu spowodował, że w 1912 roku podjęto decyzje o wzniesieniu nowego budynku. W tym celu została powołana spółka akcyjna Towarzystwo Akcyjne „Bracia Jabłkowscy”, w której 60 proc. akcji obejmują członkowie rodziny. Akt erekcyjny nowego gmachu podpisano 4 września 1913 roku.

„Tym, którzy pismo niniejsze kiedyś oglądać będą, wiadomym czynimy, że do dnia dzisiejszego budowa pięciopiętrowego gmachu z żelazobetonu i cegły znacznie posuniętą została, tak że szkielet żelazobetonowy częściowo na drugim piętrze już jest wykonany. Staraniem wznoszących tę budowę jest, aby gmach ten pod względem zewnętrznej okazałości na długie lata był ozdobą Warszawy, a we wszystkich swoich wewnętrznych urządzeniach odpowiadał ostatnim wymaganiom handlu, co pozwoli na znaczne rozszerzenie interesu ku wygodzie i bezpieczeństwu tak kupującej publiczności, jak i pracowników firmy” – można było przeczytać w dokumencie [cyt. za książką „Firma. Bracia Jabłkowscy 1883–2021”].