Turcja to nie tylko plaże i all-inclusive. Archeolog wskazuje miejsca, które trzeba zobaczyć

Turcja jest jednym z najpopularniejszych miejsc, które na wakacje wybierają polscy turyści. Kraj przyciąga turystów malowniczymi plażami, możliwością obcowania z inną kulturą i świetną kuchnią. Warto jednak pamiętać także o niezwykłym dziedzictwie kulturowym regionu, w którym można zobaczyć pozostałości kultury greckiej, rzymskiej, bizantyjskiej i tureckiej.

Co warto zobaczyć w Side

Side to miasto położone w starożytnej Pamfilii (70 kilometrów od miasta Antalya), w którym można podziwiać niezwykłe zabytki greckie i rzymskie. Miasto, które założyli rdzenni Anatolijczycy, znajdowało się kolejno pod panowaniem Lidii i Persji, a także królów helleńskich (w tym słynnego Aleksandra Macedońskiego) czy cesarzy rzymskich. To właśnie na czasy Imperium Rzymskiego i wczesnego Bizancjum przypada czas największego rozwoju miasta. Co z tej bogatej historii pozostało w Side do dzisiaj?

Od świątyń greckich i anatolijskich do bazyliki bizantyńskiej

Znajdujące się na agorze ruiny starożytnych świątyń uwidaczniają korzenie kultury greckiej w Side. To świątynie Apolla, Ateny, Tyche i Dionizosa. Wszystkie te świątynie powstały w połowie II wieku n.e., przy czym dwie pierwsze znajdują się blisko siebie. Okazalsze dziś pozostałości dotyczą budynku poświęconego Apollowi, zaś skromniejsze – Atenie, choć warto pamiętać o dużym znaczeniu obu. Ze świątyni Apolla, na którą pierwotnie składały się 34 kolumny, do dziś pozostało jedynie pięć z nich – stanęły na swoich miejscach w następstwie rekonstrukcji przeprowadzonej w latach 80. W czasach świetności to świątynia Ateny robiła zapewne większe wrażenie, wszak miała większą liczbę kolumn (38) i wymiary.

W pobliżu omówionych wyżej świątyń znajdował się jeszcze jeden obiekt sakralny, choć odbiegał od nich pod względem architektury i kręgu symbolicznego – związany był bowiem z Men, czyli lunarnym bóstwem anatolijskim.