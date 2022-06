Największy skandal polityczny w historii Stanów Zjednoczonych. 50 lat temu rozpoczęła się afera Watergate

Nocą 17 czerwca 1972 r. policja zatrzymała na gorącym uczynku pięciu mężczyzn, którzy włamali się do sztabu wyborczego Partii Demokratycznej w Waszyngtonie. To, co z pozoru mogło wydawać się zwykłym włamaniem, okazało się początkiem największego skandalu politycznego w historii Stanów Zjednoczonych – afery Watergate.

Watergate to nazwa luksusowego kompleksu sześciu budynków w Waszyngtonie, który łączy w sobie funkcje biurowe, mieszkalne i hotelowe. W nocy 17 czerwca 1972 r. ochrona kompleksu zaalarmowała policję, że w jednym z nich pojawili się włamywacze. Podsłuchy do wymiany, dokumenty do wyniesienia Stróże prawa zainterweniowali na tyle szybko, że pięciu intruzów udało się złapać na gorącym uczynku. Do ich zatrzymania doszło w pomieszczeniach sztabu Partii Demokratycznej, która prowadziła kampanię w związku z przypadającymi na jesień wyborami do Białego Domu. Jej kandydat, George McGovern, miał stanąć w szranki z ubiegającym się o reelekcję republikańskim prezydentem Richardem Nixonem. Szybko okazało się, że nie było to zwykłe włamanie. Wśród zatrzymanych znajdował się m.in. pracownik komitetu wyborczego Nixona, a ich celem była wymiana urządzeń podsłuchowych w sztabie demokratów – te zainstalowane wcześniej nie działały prawidłowo – oraz kradzież dokumentów.