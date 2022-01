Zamiast ugody z Rzeczpospolitą – rosyjski but. Tak Kozacy przyczynili się do potopu

Ugoda perejasławska podpisana przez Bohdana Chmielnickiego 18 stycznia 1654 roku podporządkowała Kozaków Rosji i doprowadziła do systematycznej rusyfikacji Ukrainy Lewobrzeżnej. Ugoda dała też carowi pretekst do rozpoczęcia długotrwałej wojny z Rzecząpospolitą, która bezpośrednio doprowadziła do potopu szwedzkiego.