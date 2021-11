15 lat od jednej z największych katastrof górniczych w polskiej historii. Zginęły 23 osoby

21 listopada 2006 roku o 16.30 w Rudzie Śląskiej doszło do jednej z największych katastrof w historii polskiego górnictwa. Tragedia nastąpiła na terenie kopalni węgla kamiennego Halemba - pierwszej powstałej w Polsce po 1945 r., na pokładzie 506 na głębokości 1030 m, w tym samym miejscu, gdzie już przed kilkoma miesiącami doszło do wypadku.

Katastrofa w kopalni Halemba. Tragiczny w skutkach wybuch metanu

Górnicy pracowali przy ścianie wydobywczej przeznaczonej do likwidacji. Demontowali specjalistyczny sprzęt o wartości szacowanej na około 18 mln euro. Nagły wybuch i zapłon metanu wywołał gwałtowny wzrost temperatury oraz pozbawienie powietrza tlenu. To wszystko pociągnęło za sobą eksplozję pyłu węglowego - górnicy nie mieli żadnych szans na przeżycie. Akcję ratowniczą rozpoczęto o 19, przerwano ją po kilku godzinach z powodu wysokiego stężenia metanu. Do tego czasu udało się wydobyć sześć ciał.

22 listopada ponownie rozpoczęto akcję, którą znowu trzeba było przerwać. Kolejną próbę podjęto tego samego dnia o 22:40. Znaleziono ciała trzech, potem dwunastu, a w następnym dniu dwóch górników. Jeszcze w dniu katastrofy na Śląsk przybył premier Jarosław Kaczyński wraz z ministrami. Następnego dnia dołączył do nich prezydent Lech Kaczyński. Jeszcze 22 listopada prezydent Rudy Śląskiej ogłosił trzydniową żałobę w mieście. Dzień później o 9:30 prezydent Kaczyński ogłosił żałobę narodową, która trwała do 25 listopada.

Śmierć poniosło 23 górników. Była to druga największa katastrofa górnicza w powojennej Polsce po wypadku z 1958 r., kiedy to w Zabrzu śmierć poniosły aż 72 osoby.

Artykuł zatytułowany Katastrofa górnicza w kopalni Halembazostał pierwotnie opublikowany na stronie Muzeum Historii Polski. Materiał został opublikowany na licencji CC BY-SA 3.0.

