Żony Władysława Jagiełły. Święta, oskarżana o niewierność, wdowa i matka królewskich synów

Król Polski i wielki książę litewski Władysław II Jagiełło miał cztery żony: Jadwigę, Annę, Elżbietę i Zofię. Małżeństwo Jagiełły z królem Polski Jadwigą Andegaweńską zapewniło władcy polski tron, a zarazem przyczyniło się do chrystianizacji Litwy. Ślub monarchy z hrabianką Anną cylejską, wnuczką króla Kazimierza III Wielkiego, umocnił więzi króla z dynastią Piastów i jego pozycję w Królestwie Polskim. Przyczyną małżeństwa z Elżbietą Granowską była – co rzadkie w czasach średniowiecza – miłość, a nie wielka polityka, sama królowa zmagała się zaś z nienawiścią ze strony poddanych.

Dopiero czwarta żona Jagiełły Zofia Holszańska dała mu upragnionego męskiego potomka, chociaż jednocześnie oskarżano ją o to, że zdradzała męża z rycerzami. Mimo że nie każda z czterech królewskich małżonek angażowała się w sprawy polityczne, ich życiorysy niewątpliwie zasługują na przypomnienie.

Jadwiga Andegaweńska. Pierwsza żona Jagiełły sama była królem

Chociaż Jadwiga Andegaweńska była pierwszą żoną Jagiełły, nie była pierwszą kobietą, z którą planował zawrzeć związek małżeński. Zanim wielki książę litewski Jagiełło został mężem Jadwigi Andegaweńskiej, miał zamiar ożenić się z córką wielkiego księcia moskiewskiego Dymitra Dońskiego Zofią. Rozmowy w tej sprawie prowadzone były na początku 1384 r., a jednym z warunków poślubienia księżniczki przez Jagiełłę było przejście pogańskiego władcy na prawosławie.

Chociaż litewsko-moskiewski mariaż wspierany był przez matkę Jagiełły Juliannę twerską, ostatecznie nie doszedł do skutku. Litewski władca zaczął bowiem rozmawiać z polskimi panami, którzy zaproponowali mu rękę władającej od 1384 r. jako król Polski Jadwigi Andegaweńskiej.

Zawarta 14 sierpnia 1385 r. unia polsko-litewska w Krewie poza małżeństwem Jagiełły z Jadwigą przewidywała, że obejmie on władzę w Polsce, przyjmie chrzest i schrystianizuje Litwę. Monarcha zobowiązywał się również, że odzyska utracone przez Polskę ziemie (m.in. Pomorze Gdańskie i ziemię dobrzyńską) oraz że ziemie swoje Litwy i Rusi przyłączy wieczyście do Korony Królestwa Polskiego, co w kolejnych latach było przez Polaków i Litwinów różnorako interpretowane.

Jagiełło miał też wypłacić Habsburgom odszkodowanie za zerwanie zaręczyn Jadwigi z księciem austriackim Wilhelmem Habsburgiem.„ Chociaż Jadwiga, jak twierdzono, była w dzieciństwie poślubiona przez rodziców księciu Austrii Wilhelmowi, teraz jednak, będąc w latach sprawnych, publicznie w kościele katedralnym unieważniła te zaślubiny, jeśli miały one miejsce ” – opisywał jej złożoną przed ślubem deklarację Kalendarz katedralny krakowski.

Małżeństwo pary zostało zawarte 18 lutego 1386 r. w katedrze na Wawelu, trzy dni po chrzcie, na którym Jagiełło przyjął imię Władysław. Dwa tygodnie później nowy władca został koronowany na króla Polski przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Bodzantę.

Pierwsza żona Władysława II Jagiełły żywo angażowała się w życie polityczne. Już wiosną 1387 r. stanęła na czele wyprawy mającej na celu rewindykację Rusi Czerwonej, która została zajęta przez Węgrów. Z kolei 26 września 1387 r. we Lwowie hospodar mołdawski Piotr I złożył władczyni hołd lenny. Monarchini towarzyszyła również mężowi w czasie jego spotkania z królem Węgier Zygmuntem Luksemburskim w 1397 r., na którym Zygmunt odstąpił polskiemu władcy prawa do Rusi Halickiej w zamian za rezygnację przez monarchę ze zwierzchnictwa nad Mołdawią i Podolem. W tym samym roku na zjeździe we Włocławku Jadwiga rozmawiała z wielkim księciem krzyżackim Konradem von Jungingenem na temat powrotu ziemi dobrzyńskiej do Królestwa Polskiego. Krzyżacy byli jednak nieprzejednani i nie chcieli oddawać ziemi, którą zajęli w 1329 r.

Jadwiga została też zapamiętana jako hojna fundatorka kościołów i klasztorów. Za jej przyczyną w 1397 r. została założona bursa dla polskich i litewskich studentów przy praskim Uniwersytecie Karola. To właśnie staraniem Andegawenki na Akademii Krakowskiej powstał fakultet teologiczny i to z jej inicjatywy przetłumaczono na język polski Księgę Psalmów, która zachowała się do dziś jako Psałterz floriański lub Psałterz Jadwigi.

Jesienią 1398 r. okazało się, że Jadwiga Andegaweńska spodziewa się dziecka, co było powodem wielkiej radości na królewskim dworze. 22 czerwca 1399 r. w Krakowie przyszła na świat córka królewskiej pary Elżbieta Bonifacja, która otrzymała drugie imię na cześć papieża Bonifacego IX, który w liście z 5 maja 1399 r. wyraził wolę zostania ojcem chrzestnym dziecka. Dziewczynka była jednak chorowita i zmarła 13 lipca 1399 r. w Krakowie. Cztery dni później zakończyła zaś życie królowa, która najprawdopodobniej zapadła na gorączkę połogową. Jeszcze tego samego dnia śmierć władczyni odnotowano w Kalendarzu katedry krakowskiej:

Zmarła dziś w południe Najjaśniejsza Pani Jadwiga, królowa Polski i dziedziczka Węgier, niestrudzona szerzycielka chwały Bożej, obrończyni Kościoła, sługa sprawiedliwości, wzór wszelkich cnót, pokorna i łaskawa matka sierot, której podobnego człowieka z królewskiego rodu nie widziano na całym obszarze świata.

Została pochowana 19 lipca 1399 r. w katedrze na Wawelu u stóp ołtarza świętego Erazma.

31 maja 1979 r. papież Jan Paweł II beatyfikował Jadwigę Andegaweńską, a 8 czerwca 1997 r. w czasie uroczystej mszy świętej na krakowskich błoniach w obecności ponad miliona ludzi wpisał ją w poczet świętych. W wygłoszonej wówczas homilii tak opisywał władczynię:

Najgłębszym rysem jej krótkiego życia, a zarazem miarą jej wielkości, jest duch służby. Swoją pozycję społeczną, swoje talenty, całe swoje życie prywatne całkowicie oddała na służbę Chrystusa, a gdy przypadło jej w udziale zadanie królowania, oddała swe życie również na służbę powierzonego jej ludu.

Żony Władysława Jagiełły. Oskarżana o niewierność Anna cylejska

Umierając, królowa Jadwiga Andegaweńska poleciła Jagielle, aby ożenił się z Anną cylejską, córką hrabiego Wilhelma von Cilli i Anny, która była córką ostatniego króla Polski z dynastii Piastów Kazimierza III Wielkiego. W ten sposób chciała zapewnić swojemu mężowi utrzymanie silnej pozycji na polskim tronie – nadal żyli bowiem w Królestwie Polskim dawni poddani króla Kazimierza, którzy mieli do pierwszej polskiej dynastii szczególny sentyment.

23 kwietnia 1401 r. Jagiełło i Anna otrzymali dyspensę od papieża Bonifacego IX, ponieważ wybranka króla była spokrewniona z jego pierwszą żoną – obie były prawnuczkami Władysława Łokietka.