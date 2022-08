Zazdrość, kłótnie i… nieślubne dzieci? Nawet Marysieńce i Sobieskiemu zdarzały się kryzysy

Małżeństwo Jana Sobieskiego i Marii Kazimiery de La Grange d’Arquien to jeden z najsłynniejszych staropolskich związków, a pamiątką ich wielkiej miłości jest m. in. zachowana do dziś korespondencja, w której para posługiwała się miłosnym szyfrem – on był Celadonem lub Sylwandrem, ona zaś Astreą i Jutrzenką.

Wydałoby się, że ich relacja była idealna, lecz nawet u Sobieskich zdarzały się kryzysowe momenty. Kłócili się w kwestii wychowania dzieci, źle znosili rozłąkę (w szczególności Jan) i musieli zmagać się z przeciwnikami, którzy rozsiewali krzywdzące plotki na ich temat. Małżeństwo Sobieskich przetrwało jednak trzydzieści jeden lat, a królowa Maria Kazimiera towarzyszyła mężowi do ostatnich chwil jego życia.

Marysieńka i Sobieski. Trzy przysięgi

Jan Sobieski i Maria Kazimiera de La Grange d’Arquien trzykrotnie składali sobie małżeńską przysięgę. 24 września 1661 r. w kościele karmelitów w Warszawie, jeszcze w czasie małżeństwa Marysieńki z ordynatem Janem Sobiepanem Zamoyskim, Sobieski ślubował przed Bogiem, że pozostanie jej wierny, a ukochana zapewniała go o swojej dozgonnej miłości (wierności ze względu na małżeństwo przyrzec nie mogła).