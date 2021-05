W Mamerkach wciąż szukają Bursztynowej Komnaty. Odkryto nowe, niezbadane tunele

Bunkry w Mamerkach na Mazurach, wykorzystywane przez nazistów w czasie II wojny światowej zajmują obszar ok. 200 ha. Teren wciąż nie został do końca sprawdzony. W miejscu tym wielokrotnie szukano słynnej Bursztynowej Komnaty.

W tym roku, po dwuletniej przerwie przedstawiciele prywatnego Muzeum w Mamerkach wraz z grupami poszukiwaczy powrócili do poszukiwań pamiątek z II wojny światowej. Poinformowano o odkryciu niezbadanej dotąd sieci podziemnych tuneli.

- Dzięki zastosowaniu nowoczesnego georadaru, odnaleźliśmy 5 wejść do podziemnych tuneli technicznych – mówi Bartłomiej Plebańczyk z Muzeum w Mamerkach. – Jak dotychczas, jest to największe odkrycie na terenie Mamerek. Wygląda na to, że odkryta sieć tuneli ma co najmniej 50 metrów długości, a po dokładnym zbadaniu może się okazać jeszcze dłuższa – podkreśla.

Przedstawiciele Muzeum nie wykluczają, że tunele moga doprowadzić na trop prowadzący do odnalezienia Bursztynowej Komnaty.

– Aby uniknąć nieproszonych poszukiwaczy skarbów, miejsca odkryć zostały zamaskowane – mówi Bartłomiej Plebańczyk. – Wystąpiliśmy o pomoc do profesjonalnej firmy zajmujące kamerami inspekcyjnymi, aby przed wejściem wykluczyć obecność niewypałów. Gdy to już się uda, zajmiemy się dokładnym zbadaniem zawartości kanałów – dodaje.

Otwarcie i zejście do tuneli technicznych planowane jest na drugą połowę czerwca. Do tego czasu muzeum w Mamerkach planuje przygotować formalne opinie prawne, niezbędne do przeprowadzenia tej operacji. Prowadzone są też rozmowy ze studiami filmowymi, które mogą być zainteresowane udokumentowaniem tych poszukiwań na potrzeby telewizyjnych programów historycznych.

Tajemnica Bursztynowej Komnaty

Przypomnijmy, naziści skradli legendarną Bursztynową Komnatę w 1941 roku i przewieźli ją do Królewca. W obliczu zbliżającej się Armii Czerwonej, w 1944 roku skrzynie ze skarbem wywieziono z miasta i to ostatni pewny ślad jej podróży. Według jednej z teorii skarb trafił do jednego z bunkrów w mazurskich Mamerkach.

Zakłada się, że gauleiter Prus Wschodnich Erich Koch, który swoje powojenne życie spędził w mazurskim więzieniu w Barczewie znał tajemnicę ukrycia dzieła sztuki. Miał być również przewożony do Mamerek w trakcie poszukiwań prowadzonych przez komunistyczne władze. Drugą osobą, która miała znać miejsce ukrycia był dr Alfred Rohde, kustosz królewieckiego zamku, jednak Sowieci zatrzymali go, a ten zmarł lub zaginął (do dziś nie jest znana pewna informacja dotycząca jego losu).

