Na naczyniu sprzed 3100 lat odkryto biblijną inskrypcję. „Niezwykle rzadkie znalezisko”

Izraelski Urząd Starożytności, czyli organizacja rządowa z Izraela zajmująca się odkryciami archeologicznymi poinformował o niezwykle rzadkim znalezisku. Na fragmencie 3100-letniej ceramiki odnaleziono inskrypcję z występującym w Biblii imieniem Jerubbaal.

Jerubbaal był sędzią około 1100 r. p.n.e. Znany był też pod imieniem Gideon. Był przywódcą wojskowym, sędzią i prorokiem, którego historia jest opisana w rozdziałach od 6 do 8 Księgi Sędziów.

„ Imię Jerubbaal jest znane z fragmentów w Księdze Sędziów jako alternatywne imię sędziego Gideona ben (syna) Joasza, który zwalczał bałwochwalstwo, rozbijając ołtarz poświęcony Baalowi i ścinając słup aszery ” – mówią Yossef Garfinkel i Sa 'ar Ganor, którzy kierowali wykopaliskami w imieniu Instytutu Archeologii Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, Izraelskiego Urzędu Starożytności i Uniwersytetu Macquarie w Sydney w Australii. „ W tradycji biblijnej Gedeon był pamiętany z triumfu nad Midianitami, którzy przekraczali rzekę Jordan, aby plądrować plony. Według Biblii Gedeon zorganizował małą armię 300 żołnierzy i zaatakował nocą Midianitów w pobliżu źródła Harod ” – dodają.

„Niezwykle rzadkie znalezisko”

To pierwszy raz, kiedy imię Jerubbaal zostało odnalezione na stanowisku archeologicznym. „ Napisy z okresu biblijnego są niezwykle rzadkie ” – podkreślają izraelscy naukowcy.

Jednolitrowe naczynie, na którym znaleziono biblijną inskrypcję, służyło prawdopodobnie do przechowywania cennych płynów, takich jak perfumy czy leki. Odkrycia dokonano w Horbat al-Ra'i, niedaleko Kiryat Gat w Izraelu

Naukowcy nie mają pewności, że to naczynie rzeczywiście należało do biblijnego Gideona, ale podkreślają, że jest to możliwe. „ Napis ten może być związany z innym Jerubbalem, a nie biblijnym Gideonem. Ale możliwe jest, że dzban należał właśnie do sędziego Gideona " – podkreślają Yossef Garfinkel i Sa 'ar Ganor.

