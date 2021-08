Ślady osady sprzed 4 tys. lat i osady z czasów wpływów rzymskich odkryte w Mikołajkach

Kierownik ełckiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie Joanna Sobolewska poinformowała PAP, że do odkrycia stanowiska archeologicznego doszło przypadkiem podczas budowy kompleksu apartamentów. „Robotnicy natknęli się na ludzkie szczątki, dlatego nasz urząd wydał decyzję o wstrzymaniu prac i nakazał przeprowadzenie w tym miejscu badań archeologicznych. Przyniosły one wiele cennych informacji” – podała PAP Sobolewska.

Archeolodzy z Fundacji Dajna im. Jerzego Okulicza-Kozaryna podczas trwających kilka tygodni prac odkryli pozostałości osady z okresu neolitu (ok. 4 tys. lat temu) oraz z okresu wpływów rzymskich. „Wśród artefaktów, które znaleźliśmy są fragmenty naczyń ceramicznych oraz szklany, niebieski paciorek” – powiedziała PAP wiceprezes Fundacji Dajna Agnieszka Jaremek.

Jaremek powiedziała PAP, że można przypuszczać, iż miejsce to wybrano na starożytne osady ze względu na bliskość jeziora z jednej strony i ukształtowanie terenu z drugiej (płaskie, niewielkie wzniesienie). Według szacunków osada okresu wpływów rzymskich (tzw. kultura bogaczewska) mogła zajmować od 30 do 50 arów.

Dwa cmentarze: z XVIII i XIX wieku

Nieopodal miejsca starożytnych osad archeolodzy odkryli cmentarz, na którym w latach 1710-11 chowano ofiary dżumy, jaka pustoszyła wówczas tereny Mazur. „W źródłach pisanych są wzmianki, że zabrakło wówczas miejsc na cmentarzu przy kościele i dlatego zmarłych chowano przy drodze na Mrągowo. Wszystko wskazuje na to, że odkryliśmy to miejsce” – podała Jaremek.

Dotąd archeolodzy odkryli w 60 grobach szczątki ok. 100 ofiar dżumy. „Wiele grobów kryje całe rodziny – zarówno dorosłych, jak i dzieci” – podała Jaremek.

Po dżumie w pobliżu grobów ofiar tej choroby chowano kolejnych zmarłych. Przypuszczalnie pochówki mogły się tam odbywać do początków XIX w. „Są one inne, niż ofiar dżumy, mniej uporządkowane, wielowarstwowe” – wskazała Jaremek. W grobach nowożytnych archeolodzy znaleźli m.in. guziki.

Wykopane szczątki ludzkie zostaną poddane badaniom i analizie antropologicznej. Sobolewska powiedziała, że po zakończeniu badań zostaną one pochowane, prawdopodobnie we wspólnym grobie. „Kwestia wyboru miejsca takiego grobu to sprawa przyszłości” – powiedziała.

Autorka: Joanna Kiewisz-Wojciechowska

