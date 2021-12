Grot strzały sprzed tysięcy lat odnaleźli poszukiwacze z wykrywaczami metalu. „Unikatowe znalezisko”

Członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego „Salla” - za zgodą konserwatora zabytków - przeszukiwali przy pomocy wykrywaczy metalu miejsce po osuszonym i zarośniętym obecnie jeziorze w gminie Łukta.

Łukta. Unikatowe znalezisko „nie ma odpowiednika na ziemiach polskich”

– Szukaliśmy śladów II wojny światowej i przypadkowo trafiliśmy na to odkrycie. Bardzo nas to cieszy, bo stowarzyszenie działa od kilkunastu lat, ale dopiero od roku zajmujemy się poszukiwaniami w terenie – powiedział PAP znalazca grotu Damian Żuralski.

Pasjonaci regionalnej historii przekazali znaleziony artefakt do Muzeum w Ostródzie.

– Grot jest bardzo ciekawy, nie ma odpowiednika na ziemiach polskich, w związku z czym mamy problem z jego precyzyjnym datowaniem. Pochodzi z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza. Na tym etapie jest wiele znaków zapytania, które można wyjaśnić dopiero po przeprowadzeniu specjalistycznych analiz – powiedział PAP archeolog Łukasz Szczepański.

facebook

Jak wyjaśnił, drewniana część strzały zachowała się tak długo, ponieważ leżała w wilgotnym środowisku. W muzeum przechowywana jest w wodzie, żeby drewno nie wyschło i nie uległo degradacji, zanim nie zostanie poddane konserwacji.

Niezwykłe znaleziska archeologiczne w warmińsko-mazurskim

Szczepański przypomniał, że woj. warmińsko-mazurskie jest bogate w jeziora, mokradła, bagna i torfowiska. Dlatego w przypadku wielu innych znalezisk archeologicznych dobrze zachowały się elementy organiczne.

Najbardziej znanym tego typu odkryciem była tzw. mumia z Drwęcka. Określono w ten sposób zwłoki kilkunastoletniej dziewczynki, którą pochowano lub złożono w ofierze około 600 roku p.n.e. Odnaleziono je w lipcu 1939 r. przy kopaniu torfowiska. Dzięki garbnikom z torfu mumia była zachowana w doskonałym stanie. Trafiła do muzeum w Królewcu, gdzie, jak inne eksponaty, uległa zniszczeniu podczas ofensywy Armii Czerwonej w 1945 r.

Opracowaniem artefaktu odkrytego koło Łukty ma zająć się archeolog dr Marcin Maciejewski z UMCS w Lublinie, który specjalizuje się w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza. Znalezisko zostanie poddane analizom, które mają określić m.in. wiek drewna użytego do wykonania promienia, skład surowcowy metalu i sposób obróbki grotu. Badacze podejmą również próbę określenia rodzaju substancji łączącej grot z drewnianą częścią strzały.

Grot strzały to nie pierwsze znalezisko z epoki brązu, które trafiło do Muzeum w Ostródzie, dzięki współpracy ze stowarzyszeniami miłośników historii. Wcześniej był to m.in. skarb ozdób odnaleziony w 2017 r. w miejscowości Lubnowy Wielkie koło Susza. Składał się on z pięciu zabytków: napierśnika, bransolety mankietowej, dwóch bransolet taśmowatych i zawieszki binoklowatej. Wykonano je w latach 950-750 p.n.e., gdy Pojezierze Iławskie zamieszkiwały społeczności kultury łużyckiej.

Czytaj też:

Tajemnice jordańskich megalitów badane przez polskich archeologów. Odkryli mury i zagadkowy basen