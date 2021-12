Naukowcy odkryli skamieniałe jajo dinozaura z embrionem w środku. „Czegoś takiego nie widziałam”

Naukowcy z Chin, Wielkiej Brytanii i Kanady przebadali niezwykłą skamielinę jaja dinozaura ze świetnie zachowanym embrionem. Skamielina ma od 66 do 72 milionów lat. Badania opublikowano w czasopiśmie „iScience”. Skamielina została nazwana Baby Yingliang od nazwy muzeum, w którym jest przechowywana.

Skamieniałe jajo dinozaura z embrionem w środku

Samo jajo ma około 16,7 centymetrów długości i 7,6 cm szerokości. Długość szkieletu dinozaura od czubka czaszki do ostatniego kręgu w ogonie oszacowano na 23,5 cm. Dinozaur należał do owiraptorozaurów z rodziny teropodów, tego samego podrodzaju co tyranozaury czy welociraptory. Dorosły osobnik tego konkretnego gatunku mógł osiągać od dwóch do trzech metrów długości.

„To niesamowity okaz… Pracuję nad jajami dinozaurów od 25 lat i jeszcze czegoś takiego nie widziałam” – powiedziała Darla Zelenitsky, profesor na wydziale nauk o Ziemi na Uniwersytecie Calgary w Kanadzie, współautorka badań opublikowanych we wtorek w czasopiśmie iScience. „Do tej pory niewiele było wiadomo o tym, co dzieje się w jaju dinozaura przed wykluciem, ponieważ istnieje tak niewiele szkieletów embrionalnych, szczególnie tych, które są kompletne i zachowane w pozie życiowej” – dodała w odpowiedzi na pytania CNN.

Naukowcy podkreślają, że ułożenie embrionu pozwala wskazać, że owiraptorozaury przyjmowały charakterystyczną postawę, która jest typowa dla współczesnych ptasich embrionów tuż przed wykluciem się.

– To wskazuje, że takie zachowanie u współczesnych ptaków wyewoluowało i powstało wśród ich przodków dinozaurów – powiedział dr Fion Waisum Ma. – Dowody na to, że ptaki są żyjącymi teropodami, są w tym momencie przytłaczające – mówi z kolei Lindsay Zanno z North Carolina Museum of Natural Sciences.

Niezwykła skamielina odkryta w… magazynie muzeum

Skamielina została znaleziona w magazynie Muzeum Historii Naturalnej Yingliang Stone w chińskiej prowincji Jiangxi. Remont w muzeum skłonił badaczy do posortowania starych skamielin i tak natrafiono na niezwykłe jajo, które trafiło tam w 2000 roku, kupione przez Liang Liu, dyrektora chińskiej firmy kamieniarskiej Yingliang Group, która sponsoruje muzeum.

Naukowcy przeskanowali jajo za pomocą nowoczesnych technologii i odkryli, że w środku zachował się kompletny szkielet gotowego do wyklucia dinozaura.

Czytaj też:

Archeolodzy odnaleźli kolejną część skarbu z Półwsi. Najstarsza moneta ma prawie 2000 lat