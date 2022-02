„Odkrycie, które każe przepisać historię”. Mleczny ząb zmienia wiedzę o neandertalczykach i Homo sapiens

Do tej pory naukowcy byli zgodni, że pochodzący z Afryki Homo sapiens przybyli do Europy zasiedlonej przez neandertalczyków, czyli inny gatunek człowieka, który nie jest naszym bezpośrednim przodkiem, dopiero 45-43 tys. lat temu. „Zaledwie” parę tysięcy lat później doszło do zaniknięcia populacji neandertalczyków.

Homo sapiens w Europie 12 tys. lat wcześniej

Dotychczas nie było dowodów na spotkanie tych dwóch grup na terenie Europy, chociaż wiadomo, że do takich spotkań, a nawet krzyżowania się dwóch gatunków dochodziło na terenie Azji. Dowodów na krzyżowanie się gatunków dostarczają także badania genetyczne, z których wynika, że obecnie żyjący ludzie odziedziczyli ok. 2 proc. genomu od neandertalczyków. Brak jednoznacznego potwierdzenia spotkania i stosunkowo krótki okres, pomiędzy przybyciem Homo sapiens do Europy i zaniknięciem Neandertalczyków sugerował, że doszło do błyskawicznego wyparcia tego gatunku przez naszych przodków.