Szczecin. Znaleźli skarb złożony ze złotych monet. Zdradzili, co z nim zrobią

Dolary i ruble – łącznie 70 złotych monet – odnaleźli pasjonaci historii ze Stowarzyszenia Szczecińska Grupa Eksploracyjna w lesie pod Szczecinem. Monety ukryte były w metalowej puszce.

Skarb złotych rubli i dolarów w lesie pod Szczecinem

– Wybraliśmy się wczoraj z dwoma znajomymi ze stowarzyszenia na standardowe poszukiwania rzeczy pozostałych po drugiej wojnie światowej – guzików, monet. Ale nikt się nie spodziewał znalezienia złotych monet – mówił w rozmowie z PAP Łukasz Istelski ze Stowarzyszenia Szczecińska Grupa Eksploracyjna. Wyjaśnił, że stowarzyszenie szuka śladów po walkach z początku 1945 r. – bitwy o Szczecin. Poszukiwania odbywały się legalnie, za zgoda odpowiednich urzędów.

– Kolega w pewnym momencie zawołał nas, krzycząc „chłopaki, to chyba nie jest to, co myślę, że jest!” – relacjonował Istelski.

Wydobyta z ziemi metalowa puszka, która zakopana była na głębokości ok. 15-20 cm, była bardzo skorodowana. Jak mówił, „rozpadała się w rękach”. Wysypały się z niej złote monety: dolary i ruble.

„Spełnienie marzeń każdego detektorysty”

Łącznie Stowarzyszenie mówi o odnalezieniu 70 złotych monet w metalowej puszce. To dolary o nominałach 20, 10 i 5 oraz ruble o nominałach 15 i 5. Najstarsza z monet (5-dolarowa) została wybita w 1880 roku, a najmłodsza w 1926 roku. Jak przekazują poszukiwacze, złoto jest próby 900, a waga znaleziska to 404 gramy.

– To spełnienie marzeń każdego detektorysty, każdego poszukiwacza. To nie tylko skarb materialny, ale przede wszystkim wielkie wydarzenie – powiedział.

Istelski zaznaczył, że schowane monety mogły mieć związek z działaniami wojennymi, ale ich pochodzenia można się zaledwie domyślać.

Zapytany o wartość znaleziska odpowiedział, że dla stowarzyszenia jest ono bezcenne. Dodał, że wartość numizmatyczna monet przekracza 100 tys. zł. Podkreślił, że monety zostaną przekazane do starostwa powiatowego.

– Staramy się pokazać, że detektorysta to nie tylko ten, który chodzi i rozkopuje pola rolnikom, bo niestety i takie osoby się zdarzają, ale że to osoby z pasją – mówił Istelski.

