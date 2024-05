Nauczyciel znalazł w ogrodzie tajemniczy kamień. Inskrypcja w rzadko spotykanym alfabecie

Podczas prac w swoim ogrodzie angielski nauczyciel geografii z Coventry Graham Senior znalazł nietypowy przedmiot – 11-centymetrowy kamień, na którego boku wyryto szereg poziomych nacięć. Jak się okazało, była to kamienna tabliczka zapisana dawnym irlandzkim alfabetem ogamicznym (ogham). Artefakt wzbudził duże zainteresowanie archeologów, którzy nie są w stanie wytłumaczyć, jak trafił do ogródka angielskiego nauczyciela.

Anglia. Nauczyciel znalazł w ogrodzie kamień z tajemniczą inskrypcją

Do odkrycia w przydomowym ogrodzie doszło w 2020 roku podczas lockdownu w czasie pandemii koronawirusa. Teraz artefakt trafił na lokalną wystawę „Collecting Coventry” w Galerii Sztuki i Muzeum Herberta w Coventry.

– Przykuł moją uwagę, gdy oczyszczałem zarośniętą część ogrodu. W pierwszej chwili myślałem, że to jakiś kalendarz. Niewiarygodne było to, że później dowiedziałem się, że był to kamień ogham, który miał ponad 1600 lat – powiedział znalazca artefaktu, cytowany przez muzeum.

Graham Senior swoje znalezisko zgłosił telefonicznie odpowiednim służbom archeologicznym. Zgłoszenie przyjęła Teresa Gilmore, archeolog z Birmingham Museums Trust, która doprowadziła do dalszego zbadania kamienia.

Tabliczka wykonana jest z piaskowca. Waży 139 gramów i ma około 11 centymetrów długości. Linie znajdują się w trzech narożnikach i zostały zidentyfikowane jako tekst zapisany w alfabecie ogamicznym, czyli za pomocą pisma używanego do zapisu języków celtyckich, w tym staroirlandzkiego. Inskrypcja pochodzi prawdopodobnie z V do VI wieku, ale możliwe, że została wykonana już w IV wieku.

„Więcej pytań niż odpowiedzi”

Napis odczytany przy pomocy Katherine Forsyth, historyczki z Uniwersytetu w Glasgow brzmi „Maldumcail/S/Lass”. Pierwsza część napisu ma odnosić się do imienia osoby Mael Dumcail. Nie wiadomo jednak, co oznacza dalsza część inskrypcji.

Naukowcy nie wiedzą też, w jaki sposób irlandzki kamień trafił do środkowej Anglii. Jak podkreśla Gilmore, znanych jest jedynie 400 inskrypcji wykonanych tym pismem, z czego w Anglii znaleziono ich jedynie 10. Przypuszcza się, że mógł to być przedmiot pamiątkowy związany z irlandzkimi chrześcijańskimi mnichami lub irlandzkimi kupcami.

– Istnieje wiele możliwości wyjaśnienia, dlaczego do tego doszło – powiedziała Teresa Gilmore portalowi Live Science. – To jedna z cech niektórych niesamowitych znalezisk, które się pojawiają – często tworzą więcej pytań niż odpowiedzi – dodała.

Znalazca kamienia z tajemniczym napisem przekazał go do lokalnego muzeum. – Byłem zachwycony, gdy Graham zaproponował, że przekaże muzeum swoje niesamowite znalezisko. Ponieważ Herbert skupia się wyłącznie na Coventry, rzadko zdarza się, aby ktoś znalazł coś tak znaczącego w skali kraju, jak kamień Ogham – mówi Ali Wells, kustosz z muzeum Herberta. – Być może nigdy nie dowiemy się, jak Mael zgubił kamień i jak znalazł się w ogrodzie w Coventry, mam jednak nadzieję, że przyszłe badania ujawnią więcej na temat jego historii – dodał.

