Znalazł monetę 70 lat temu. Jej wartość przyprawia o zawrót głowy

W 1947 roku 16-letni Don Lutes Jr. trafił na niezwykle rzadki grosz Lincolna, wybity w 1943 roku.

„Najsłynniejsza” moneta to jedna z 20 przypadkowo wybitych miedzianych monet, których istnieniu rząd przez lata zaprzeczał. Lutes Jr. trzymał przy sobie grosz przez około 70 lat. Zmarł we wrześniu.

Teraz moneta trafi na aukcję, a jej cena będzie wynosić od 1 do 1,7 miliona dolarów. — To najsłynniejsza moneta z błędem w amerykańskiej numizmatyce i właśnie to czyni ją tak wyjątkową: nikt tak naprawdę nie wie, za jaką konkretnie kwotę zostanie sprzedana – powiedziała Sarah Miller z Heritage Auctions.

W latach czterdziestych XX wieku miedź wykorzystywano do produkcji łusek, przewodów telefonicznych i innych artykułów pierwszej potrzeby, używanych podczas II wojny światowej.

Święty Graal numizmatyki

Alternatywnie grosze wykonano ze stali ocynkowanej. Niektóre miedziane monety przypadkowo trafiły do obiegu, a wielu próbowało je znaleźć, nazywając je „Świętym Graalem błędów menniczych”.

Lutes, by dowiedzieć się czegoś o prawdziwości monety, zwrócił się sprawie do Departamentu Skarbu USA. Zapewniono go, że „wszystkie monety wybite w 1943 roku są ze stali ocynkowanej” i powiedziano, że to, co posiada, jest w rzeczywistości podróbką. Lutowie i tak zatrzymali monetę.

Podobny grosz sprzedano w 2010 roku za 1,7 miliona dolarów.

