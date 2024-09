Dinozaury w tej części świata? Tego się nikt nie spodziewał

Ostatnie badania przeprowadzone na południowym wschodzie od Melbourne doprowadziły naukowców do wyjątkowego odkrycia. Trafiono bowiem na osiemnaście odcisków łap teropodów. Piętnaście z tropów odbiły w ziemi wielkie, dwunożne gady. Najsłynniejsze znane nam teropody to mięsożerne tyranozaury. Eksperci szacują, że ślady mają od 120 do 128 milionów lat.

Odkrycie jest wyjątkowe także dlatego, że dokonano go na terenie Australii, która – gdy olbrzymie gady chodziły po kontynencie – znajdowała się znacznie dalej na południe niż obecnie, czyli blisko koła podbiegunowego. Dinozaury ją zamieszkujące musiały mierzyć się z wielomiesięcznymi nocami polarnymi. Warto zaznaczyć jednak, że wówczas temperatury na Ziemi były znacznie wyższe, niż dziś.

Jak wielkie gady przetrwały w tak surowym klimacie?

Profesor Anthony Martin z Emory University powiedział, że dawne środowiska polarne były siedliskiem dużych drapieżników. – Prawdopodobnie żywiły się ofiarami, takimi jak mniejsze dinozaury, ryby i żółwie. Polowały na nie, gdy topniał lód – mówił dodając, że największy ślad teropoda, który udało się tam udokumentować, sięga 47 centymetrów długości, a co za tym idzie, jest największym tropem tego gatunku znalezionym w południowej Australii. Dinozaur żyjący we wczesnej kredzie, który zostawił ten odcisk, mógł sięgać powyżej 180 centymetrów.

Na razie nie wiadomo, w jaki sposób wielkie gady były w stanie przetrwać w tak surowym i nieprzystępnym środowisku. – Dinozaury były tu bardziej powszechne, niż wcześniej sądziliśmy – stwierdziła doktor Patricia Vickers-Rich, emerytowana profesor paleontologii na Monash University.

Badania opublikowano w czasopiśmie naukowym Alcheringa: An Australian Journal of Palaeontology.

