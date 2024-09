Zwierzę z wielkimi kłami namalowane na skale. Naukowcy na tropie rozwiązania zagadki

Lud San stworzył wspomniane malowidła co najmniej dwieście lat temu. Przedstawiają zwierzęta i inne elementy związane z plemieniem. Wśród zwierząt szczególnie jedno przykuwa uwagę – z długimi kłami skierowanymi w dół.

Zwierzę to nie wydaje się odpowiadać żadnemu znanemu gatunkowi, który żył w tym rejonie, gdy na skale pojawiło się malowidło, czyli między 1821 a 1835 rokiem. Teraz Julien Benoit z University of the Witwatersrand w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki wysunął hipotezę, że obraz miał przedstawiać dicynodonta.

Namalowane zwierzę to dicynodont?

Dicynodonty były roślinożernymi zwierzętami, które posiadały dziób podobny do żółwia i kły, jakimi szczyci się znany nam mors. Żyły około 265 do 200 milionów lat temu, pojawiając się jeszcze przed pojawieniem się pierwszych dinozaurów. Należą do terapsydów, grupy stworzeń, które ostatecznie ewoluowały w ssaki w erze mezozoicznej (około 252-66 milionów lat temu).

Wiadomo, że lud San włączył do swojej sztuki różne elementy swojego otoczenia, w tym zwierzęta i skamieliny.

Warto zauważyć, że w południowoafrykańskim basenie Karoo, regionie geologicznym rozciągającym się na dwie trzecie powierzchni kraju, jak powiedział Newsweekowi Benoit, skamieniałości terapsydów są „niezwykle liczne i różnorodne”.

Wśród nich znajdują się szczątki dicynodontów, które są często dobrze zachowane.

– W wielu przypadkach ich czaszki są naturalnie odsłonięte przez erozję w spektakularny sposób, co sprawia, że łatwo je znaleźć i zebrać, a ich ciosy są tak widoczne, że ich anatomia nie jest trudna do zinterpretowania, nawet dla niewprawnego oka – stwierdził Benoit. – Dowody archeologiczne bezpośrednio potwierdzają, że Sanowie rzeczywiście znajdowali i transportowali skamieniałości na duże odległości, i potrafili je interpretować w zaskakująco dokładny sposób. Jeśli Sanowie mogli zidentyfikować skamieniałe czaszki dicynodontów jako należące do niegdyś żyjących zwierząt, możliwe, że czaszki z kłami tych zwierząt mogły przyczynić się do rozwoju sztuki naskalnej plemienia San – powiedział.

„Inne zwierzęta z kłami po prostu nie pasują”

Malowidło przedstawiające stwora z kłami dobrze pasuje do skamieniałości dicynodontów — interpretację tę potwierdzają również mity plemienia San, opisujące duże zwierzęta, które niegdyś zamieszkiwały ten region.

– Czystą wyobraźnię można bezpiecznie wykluczyć, ponieważ lud San nie malował rzeczy, które były całkowicie wyimaginowane. Ich sztuka opierała się na elementach z życia realnego, głównie na zwierzętach. Mors jest wykluczony, ponieważ żaden mors nigdy nie żył w Afryce Subsaharyjskiej. Tygrys szablozębny również jest wykluczony, ponieważ jego skamieniałości są zbyt rzadkie i nie występują w tym rejonie. Inne zwierzęta z kłami po prostu nie pasują – zaznaczył.

Co ciekawe, jeśli zwierzę z kłami rzeczywiście przedstawia dicynodonta – stworzenie, które wyginęło na długo przed pojawieniem się człowieka w Afryce – malowidło musiałoby powstać co najmniej 10 lat przed pierwszym formalnym naukowym opisem jednego z tych zwierząt.

