4 tysiące lat temu łowiono tu ryby. Rewolucyjne odkrycie archeologów

Na długo przed tym, jak starożytni Majowie zaczęli wznosić swoje monumentalne świątynie, ich poprzednicy kształtowali krajobraz półwyspu Jukatan w Ameryce Środkowej.

Niesamowite odkrycie archeologów

Korzystając z dronów i zdjęć satelitarnych z Google Earth, archeolodzy odkryli sieć kanałów ziemnych liczącą 4 tysiące lat, znajdującą się na terenie dzisiejszego Belize. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie Science Advances. – Fotografie z lotu ptaka odegrały kluczową rolę w identyfikacji tego charakterystycznego, zygzakowatego układu kanałów, które rozciągają się na wiele kilometrów przez tereny podmokłe – wyjaśniła Eleanor Harrison-Buck z Uniwersytetu New Hampshire, współautorka badania.

Zespół archeologów przeprowadził następnie wykopaliska na terenie rezerwatu przyrody Crooked Tree w Belize. Kanały, połączone ze zbiornikami retencyjnymi, były prawdopodobnie wykorzystywane do prowadzenia połowów ryb słodkowodnych, takich jak sumy. Marieka Brouwer Burg z Uniwersytetu Vermont, współautorka badania, zauważyła, że znalezione w pobliżu groty włóczni mogły być przymocowywane do patyków i wykorzystywane do polowań na ryby.

Zbudowane przez półkoczowniczych mieszkańców wybrzeży Jukatanu kanały powstały około 4 tysiące lat temu. Według badaczy mogły być użytkowane przez co najmniej tysiąc lat, w tym w okresie formacyjnym, gdy zaczęły powstawać stałe wioski rolnicze i wyłaniała się odrębna kultura Majów. – Fascynujące jest to, że już na tak wczesnym etapie ludzie znacząco przekształcali krajobraz – pokazuje to, że nawet wtedy tworzyli struktury o konkretnym przeznaczeniu – powiedziała Claire Ebert, archeolog z Uniwersytetu w Pittsburghu.

Kanały wsparciem rozwoju cywilizacji Majów

W okresie rozkwitu cywilizacji Majów mieszkańcy regionu wznosili monumentalne budowle, takie jak świątynie, piramidy czy drogi. Opracowali także zaawansowane systemy pisma, matematyki i astronomii. O tej epoce wiadomo stosunkowo dużo, ponieważ istnieje wiele dobrze zachowanych stanowisk archeologicznych. Nowe odkrycie jednak ukazuje, jak wcześniejsi mieszkańcy tych terenów mogli wpłynąć na rozwój kultury Majów. Starożytne kanały, służące do połowu ryb, mogły przyczynić się do stworzenia warunków, które umożliwiły późniejsze wznoszenie piramid Majów w sercu jukatańskich lasów deszczowych.

– To odkrycie ukazuje ciągłość między pierwszymi mieszkańcami a późniejszym rozwojem kultury Majów – powiedział Jeremy Sabloff, archeolog z Uniwersytetu Pensylwanii. Kanały rybackie nie tylko wzbogacały dietę pierwszych mieszkańców regionu, ale także wspierały rozwój rosnącej populacji, co stanowiło fundament dla przyszłego rozkwitu cywilizacji Majów.

Czytaj też:

Tradycyjny karp droższy niż krewetki? Święta 2024 pod znakiem niepewnościCzytaj też:

Tajemnicze stworzenie wyrzucone na brzeg. To „ryba zagłady”