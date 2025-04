Remontowali dom i trafili na zaskakujące odkrycie. Sięga czasów wojny

Odkrycie zszokowało nie tylko właścicieli, ale również historyków. Plan budowy szybko stał się miejscem badań. W tajemniczym tunelu znaleziono kosztowności, stosy monet i zapomniane dzieła sztuki.

Tunel był częścią sieci kanałów?

Historycy po wnikliwych badaniach uznali, że ceglany szyb musiał stanowić część złożonej mapy korytarzy. Odkryli, że prowadzi on do jeszcze bardziej zagadkowej blokady, od której prawdopodobnie odchodziła drabina do piwnicy innego domu lub prowadziła droga do przejścia do kolejnego tunelu.

Znalezisko szybko powiązano z modernizacjami, jakie budynki z XVIII wieku przeszły podczas I Wojny Światowej. Okazało się, że rezydencja, pod którą rozciągał się tajemniczy tunel, pochodził z 1769 roku i w latach 1914-1918 została zarekwirowana przez niemiecką armię, która przerobiła go na swoją siedzibę.

Wojenna historia niezwykłego tunelu

Było to miejsce o szczególnym znaczeniu militarno-strategicznym – uznali archeolodzy z Agencji Dziedzictwa Nieruchomego, co tłumaczy staranność wykonania szybu o czym świadczy jego nienaganny stan mimo upływu ponad 100 lat.

W murach budynku przy Nieuwstraat 7 znajdowało się najprawdopodobniej między innymi dowództwo jednej z inspekcji AOK IV, gdzie analizowano i opracowywano mapy i strategie wojenne. Historycy zakładają, że zamurowanie tunelu było sposobem na ochronę siedziby dowództwa przed nieprzyjacielem, który odkrył sieć podziemnych korytarzy.

Tunel najprawdopodobniej prowadził pod dom przy Nieuwstraat 5, gdzie mogły znajdować się kolejne siedziby dowództwa, a także kolejne tunele stanowiące drogę ewakuacyjną. Wciąż brakuje jednak twardych dowodów na potwierdzenie, czy przypuszczenia historyków są zgodne z autentycznymi wydarzeniami.

