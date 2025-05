Szokujące wyniki badań. Kogo naprawdę pochowano w Grobowcu Persefony?

W tak zwanym Grobowcu Persefony (Grobowcu I) odnaleziono bowiem kości kilku osób, a nie jednej, jak dotąd sądzono. Kim zatem byli ludzie pochowani w tym miejscu i co mówi nam o nich współczesna nauka?

Tajemnicze kości w królewskim grobowcu w Werginie

Zespół archeologów prowadził wykopaliska w Wielkim Tumulusie – ogromnym kurhanie w miejscowości Wergina, w północnej części Grecji. To tam znajdowały się grobowce królów dynastii Argeadów, w tym – jak przypuszczano – grób Filipa II, zamordowanego w IV wieku przed naszą erą. Jednak to, co znaleźli naukowcy, całkowicie przeczy dotychczasowym ustaleniom.

W Grobowcu I odkryto kości mężczyzny w wieku 25–35 lat, mierzącego około 167 centymetrów. Nie zgadza się to z żadnymi znanymi informacjami o Filipie II, który miał zginąć w wieku 46 lat. Co więcej, wewnątrz grobowca znajdowały się także szczątki młodej kobiety (18–25 lat), sześciorga niemowląt oraz… zwierząt.

Zaawansowane analizy przynoszą odpowiedzi

Aby rozwikłać tajemnicę pochówku, naukowcy wykorzystali nowoczesne technologie: badania DNA, datowanie radiowęglowe, analizę izotopów chemicznych w kościach oraz badania zębów i czaszek. Wyniki jednoznacznie wskazują, że grobowiec pochodzi z lat 388–356 przed naszą erą, czyli z okresu przed śmiercią Filipa II.

Z kolei szczątki niemowląt i zwierząt dołożono do grobowca później – między 150 a 130 rokiem przed naszą erą, czyli około 200 lat po pierwotnym pochówku. Ich obecność może być związana z wtórnym wykorzystaniem grobu, co w starożytności nie było rzadkością – zwłaszcza po splądrowaniu pierwotnych komór przez rabusiów.

Kim byli ci ludzie?

Choć imiona pochowanych osób pozostają nieznane, analizy przyniosły ciekawe wnioski. Kobieta najprawdopodobniej przez całe życie mieszkała w Pelli – ówczesnej stolicy Macedonii. Jej dieta była bogatsza w produkty pochodzenia zwierzęcego, co może świadczyć o jej wysokim statusie.

Z kolei mężczyzna spędził dzieciństwo w innej części Grecji – najprawdopodobniej w północno-zachodnich regionach kraju lub nawet poza granicami ówczesnej Macedonii. Dopiero jako dorosły przeniósł się do Pelli, gdzie mieszkał przez ostatnie lata życia.

Na podstawie tych danych badacze sądzą, że mógł być jednym z członków rodu królewskiego – możliwe, że był to Aleksander II (brat Filipa II) lub Perdikkas III (jego poprzednik na tronie).

Gdzie zatem spoczywa Filip II?

Te odkrycia wykluczają wcześniejsze teorie, jakoby w Grobowcu Persefony spoczywał Filip II, jego żona Kleopatra i ich dzieci. Tym samym rodzi się kolejne pytanie: gdzie naprawdę został pochowany ojciec Aleksandra Wielkiego?

Niestety, na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi. Wiadomo, że wiele królewskich grobów zostało okradzionych już w starożytności. Z malowideł na ścianach wynika, że mogły się tam znajdować cenne przedmioty ze złota i brązu, które najprawdopodobniej zostały zabrane przez złodziei. Po takim splądrowaniu, miejsce to mogło zostać ponownie wykorzystane – tym razem do pochówku niemowląt i zwierząt.

