Władza i opozycja usiadły do okrągłego stołu. Dziś kolejna rocznica

6 lutego 1989 r. rozpoczęły się obrady władzy i opozycji przy okrągłym stole. Dwumiesięczne obrady doprowadziły m. in. do powołania dwuizbowego parlamentu i przeprowadzenia wolnych wyborów do Senatu.