13 kwietnia 1943 świat usłyszał o zbrodni w Katyniu. „Bolszewicy po prostu zastrzelili około 10 tys. polskich jeńców”

13 kwietnia to data nieprzypadkowa, ale kryje się za nią ciekawa historia. Otóż niewiele zabrakło, a Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej byłby obchodzony 11 kwietnia. A to dlatego, że amerykańska agencja Transocean właśnie tego dnia - jako pierwsza - podała informację o tym, co tak naprawdę wydarzyło się w lesie katyńskim. Agencja Transocean poinformowała wówczas o "odkryciu masowego grobu ze zwłokami 3 000 oficerów polskich [...], zabitych w lutym i marcu 1940 r. przez GPU.[...] Pomiędzy zabitymi znajduje się gen. Smorawiński z Lublina. Niemieckie władze wojskowe obliczają ogólną liczbę polskich oficerów, zabitych i pogrzebanych tam, na 10 000".

Jednak dopiero Radio Berlin przebiło się z tą informacją, podczas audycji z 13 kwietnia. Zarówno w radio, jak i w depeszy agencji Transocean, podawano dawną nazwę NKWD, czyli GPU.

Po latach ujawniono też, że o mordzie katyńskim pisał w swoim diariuszu minister propagandy III Rzeszy Joseph Goebbels. "W pobliżu Smoleńska odkryto masowe groby Polaków. Bolszewicy zastrzelili po prostu ok. 10 tysięcy polskich jeńców" – pisał Goebbels.

Zbrodnia katyńska

Wiosną 1940 r. funkcjonariusze NKWD zabili strzałami w tył głowy, m.in. w Katyniu, Twerze, Charkowie, Miednoje oraz wielu do dziś nieznanych miejscach, ponad 21 tys. Polaków, w tym oficerów wojska i policji. Była to konsekwencja decyzji podjętej przez władze ZSRR o wymordowaniu polskich jeńców osadzonych w obozach w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku oraz w więzieniach na Ukrainie i Białorusi.

Kilka lat później ludzie odpowiedzialni za zbrodnię powołali tzw. Komisję Burdenki, która miała oficjalnie wyjaśnić co stało się w Katyniu. Jej faktycznym celem było jednak zrzucenie winy na Niemców, a opracowane przez nią wnioski miały miały być podstawą kłamstwa katyńskiego przez kolejne pół wieku.

Czytaj też:

Katyń – zbrodnia na polskich jeńcach i prawdzie historycznej. Mija 81 lat