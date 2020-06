10 lat temu ks. Jerzy Popiełuszko został beatyfikowany w Warszawie. „Zło dobrem zwyciężył”

Beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszko odbyła się w niedzielę 6 czerwca 2010 r. na placu Piłsudskiego w Warszawie – tym samym, na którym dwukrotnie, w 1979 i 1999, mszę odprawił Jana Paweł II. Uroczystej liturgii z udziałem ok. 150 tys. wiernych przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych abp Angelo Amato. Obecna była matka męczennika, Marianna Popiełuszko, która poprowadziła część różańca odmówionego przed mszą. Wśród koncelebrujących księży byli, prócz polskich biskupów, także m.in. kard. William Levada, prefekt Kongregacji Nauki Wiary.

Jak zauważył metropolita warszawski, abp Kazimierz Nycz, wysłuchana została modlitwa milionów wiernych. „Kochana mamo księdza Jerzego, dziękujemy za syna, kapłana i męczennika” – zwrócił się abp Nycz do Marianny Popiełuszko. Uczestnicy Mszy odpowiedzieli długą owacją na stojąco.

Formułę beatyfikacji w postaci listu apostolskiego Benedykta XVI wypowiedział po łacinie abp Amato, a po polsku abp Nycz. Wspomnienie bł. ks. Jerzego jest obchodzone 19 października, w rocznicę jego śmierci.

Abp Amato pokreślił znaczenie przesłania męczennika, który „zło dobrem zwyciężył, aż do przelania krwi”, wobec nowych prześladowań Kościoła. Uznał, że przyczyną zbrodni było to, że ks. Jerzy był „wiernym katolickim kapłanem, który bronił swojej godności jako sługi Chrystusa i Kościoła oraz wolności tych, którzy, podobnie jak on, byli ciemiężeni i upokorzeni”. Zauważył, że ks. Jerzy „domagał się wolności sumienia obywatela i kapłana” jedynie środkami duchowymi, takimi jak prawda, sprawiedliwość i miłość, a jego oprawcy „porzucili go, jak niektórzy porzucają martwe zwierzę”.

Do matki zwrócił się mówiąc, że „nie wystarczyłoby łez wszystkich polskich matek, aby załagodzić taki ból i mękę”. Arcybiskup przedstawił błogosławionego jako wzór dla księży. „Ustroje polityczne przemijają tak jak letnie burze, pozostawiając jedynie zniszczenia, podczas gdy Kościół wraz ze swoimi synami pozostaje, aby wspomagać ludzkość darem nieograniczonej miłości” – zauważył prefekt Kongregacji. Uczestnicy uroczystości usłyszeli też pozdrowienie od przebywającego na Cyprze Benedykta XVI.

Po mszy relikwie błogosławionego zaniesiono w dwunastokilometrowej uroczystej procesji z udziałem kilkunastu tysięcy uczestników do Świątyni Opatrzności Bożej, gdzie umieszczono je w Panteonie Wielkich Polaków.

Proces beatyfikacyjny ks. Jerzego Popiełuszki rozpoczął się na szczeblu diecezjalnym w 1997 roku, a zakończył w Rzymie 19 grudnia 2009 r. papieskim dekretem o męczeństwie. 20 września 2014 roku w diecezji Créteil we Francji nastąpiło otwarcie procesu do kanonizacji bł. ks. Jerzego. Proces trwa.

Autorem tekstu Beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszkojest T.W.. Materiał został opublikowany na licencji CC BY-SA 3.0.

Czytaj także:

Błogosławiony kapelan „Solidarności”. 35 lat temu Jerzy Popiełuszko został zakatowany przez SB