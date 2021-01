Zapomniany Wielki Strajk Chłopski. Ludowcy postawili się władzy sanacji

Przygotowaniami do Wielkiego Strajku Chłopskiego miał kierować Stanisław Mikołajczyk jako wiceprezes Stronnictwa Ludowego. Chociaż strajk miał mieć zdecydowanie charakter polityczny, to na szeroki oddźwięk akcji nakłaniającej chłopów do wzięcia udziału w strajku bez wątpienia miało wpływ również położenie wsi po kryzysie gospodarczym 1929-1935, a także sytuacja w kraju po zajściach w Racławicach w kwietniu 1937, kiedy to policja zaatakowała kilkutysięczny tłum uczestników obchodów rocznicy bitwy z 1774 roku, którzy zebrali się pomimo zakazu ministra spraw wewnętrznych gen. Felicjana Sławoja Składkowskiego.

Wielki Strajk Chłopski. Przebieg i skutki

Strajk 16-25 sierpnia 1937 roku polegał na zawieszeniu handlu towarami rolnymi przez chłopów. Organizowano wiece, blokowano drogi i próby dostaw żywności do miast. Do strajku przystąpiło dziesięć województw. Wyłączone z niego pozostały Pomorze, Śląsk i Kresy Wschodnie. Ignorowany początkowo przez władze, przyciągnął komunistów i robotników folwarcznych.

Najgwałtowniejszy przebieg miał w Małopolsce, gdzie w wyniku starć z policją zginęło 46 osób. Pomimo wielu ofiar i represji kierownictwo SL na zjeździe w 1938 roku podjęło decyzję o organizacji kolejnego strajku, którego jednak już nie przeprowadziło.

Wielki strajk chłopski nie przyniósł wyraźnej poprawy sytuacji, ale zwrócił uwagę na problemy polskiej wsi i umocnił pozycję SL na arenie politycznej.

