Szczątki trzech prezydentów wrócą do Polski. Wiadomo, kiedy i gdzie zostaną pochowane

Jak informuje „Rzeczpospolita”, szczątki polskich prezydentów na uchodźstwie zostaną 12 listopada przetransportowane przez polskie Siły Powietrzne z Londynu do Warszawy i tego samego dnia uroczyście pochowane w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie z udziałem przedstawicieli władz państwowych. Planowany jest też uroczysty koncert w Filharmonii Narodowej.

Mauzoleum Prezydentów RP na uchodźstwie w Świątyni Opatrzności Bożej

Sprowadzone szczątki prezydentów mają być uroczyście pochowane w utworzonym Mauzoleum Prezydentów RP w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. W Panteonie Wielkich Polaków w podziemiach świątyni jest już pochowany ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, który zginał w katastrofie smoleńskiej.

Sprowadzenie szczątków prezydentów i utworzenie mauzoleum zostanie przeprowadzone w ramach zwieńczenia obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Kolejnym działaniem ma być także utworzenie Izby Pamięci Prezydentów RP na uchodźstwie, również w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

„ Przestrzeń Mauzoleum Prezydentów RP na uchodźstwie będzie nawiązywała do dziedzictwa wolności i niepodległości I RP, do którego odwoływały się pokolenia Polaków walczących o suwerenność, odbudowujących naszą Ojczyznę po 1920 roku i broniących II RP w nierównej walce z Niemcami i Sowietami w latach 1939-1945, a także w czasie niepodległościowych zmagań o wolność Ojczyzny aż do 1989 roku ” – można przeczytać na stronie świątyni. „ Uroczysty pochówek Prezydentów na ojczystej ziemi będzie symbolicznym zwieńczeniem historii Ich życia i pracy na rzecz wolnej i demokratycznej Ojczyzny. Mauzoleum oraz Izba Pamięci staną się miejscem pamięci narodowej, którego zadaniem będzie przekazanie kolejnym pokoleniom Polaków historii narodowych bohaterów, którzy w wyjątkowym okresie naszej historii z honorem pełnili funkcje Prezydenta RP ” – dodano.

Projekt realizowany jest pod auspicjami Prezydenta RP przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Instytutem Pamięci Narodowej, Centrum Opatrzności Bożej, Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Biurem Programu „Niepodległa” oraz PKP SA.

Prezydenci RP na uchodźstwie

W latach 1939-89 na mocy konstytucji kwietniowej w Paryżu oraz Londynie urzędowało łącznie sześciu prezydentów RP na uchodźstwie: Władysław Raczkiewicz (prezydent w latach 1939-47), August Zaleski (1947-72), Stanisław Ostrowski (1972-79), Edward Raczyński (1979-86), Kazimierz Sabbat (1986-89) i Ryszard Kaczorowski (1989-90).

Po planowanym sprowadzeniu szczątek trzech prezydentów, czterech z nich będzie spoczywało w Świątyni Opatrzności Bożej. Kazimierz Sabbat jest pochowany na cmentarzu w Londynie, a Edward Raczyński spoczywa w kaplicy rodowej w Rogalinie.

