Trzech powstańców zmarło w trzy kolejne dni. „Żegnamy Bohaterów”

Zaledwie we wtorek Muzeum Powstania Warszawskiego poinformowało o śmierci powstańczej sanitariuszki, Haliny Żelaskiej pseudonim Halinchen. Uczestniczka Powstania Warszawskiego, która była świadkiem śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zmarła w sobotę 31 grudnia.

Smutny początek roku. Zmarło trzech powstańców warszawskich

Teraz Muzeum Powstania poinformowało o trzech kolejnych odejściach. W poniedziałek 2 stycznia w wieku 95 lat zmarła Jadwiga Gadomska pseudonim „Jadwiga Czarna”. We wtorek 3 stycznia w wieku 92 lat odszedł Jan Bąk, pseudonim „Złoty”. Natomiast w środę 4 stycznia w wieku 101 lat zmarł gen. Jan Podhorski pseudonim „Zygzak”.

„Z ogromnym smutkiem żegnamy kolejnych Bohaterów... Cześć Ich pamięci!” – czytamy we wpisie w mediach społecznościowych.

Kim byli zmarli powstańcy?

Generał Jan Henryk Podhorski, ps. „Zygzak”, „Marciniak” urodził się w 1921 r. w Budzyniu pod Chodzieżą w Wielkopolsce. Podczas kampanii wrześniowej walczył jako ochotnik w batalionie Obrony Narodowej, w okresie II wojny światowej był członkiem Związku Jaszczurczego, Narodowych Sił Zbrojnych oraz Armii Krajowej. Podhorski uczestniczył w Powstaniu Warszawskim, gdzie jako dowódca grupy szturmowej brał udział w zdobyciu Komendy Policji i kościoła Świętego Krzyża 23 sierpnia 1944 roku

Po wojnie walczył w podziemiu. Zainicjował wybuch strajku w Poznaniu w grudniu 1946 roku, za co był represjonowany i więziony przez władze stalinowskie. SB prześladowały go aż do lat osiemdziesiątych XX wieku. Został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W lutym 2016 roku został awansowany do stopnia generała brygady Wojska Polskiego. Zmarł w Poznaniu, gdzie mieszkał.

„Był wzorem żołnierza i człowieka, którego biografia stanowi inspirację dla kolejnych pokoleń, gotowych służyć Polsce. Przykład jego patriotyzmu i wiernej służby Ojczyźnie do dziś jest ważną lekcją dla młodych ludzi” – napisał po jego śmierci wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Jadwiga Skolimowska ps. „Jadwiga Czarna” (panieńskie nazwisko Gadomska) urodziła się 21 września 1927 roku w Warszawie i całe życie była związana ze stolicą. Skolimowska była harcerką Szarych Szeregów. W konspiracji działała od początku wojny. W oddziale Armii Krajowej, Grupie „Kampinos”, pełniła służbę w szpitalu w Laskach jako sanitariuszka. Brała udział w Powstaniu Warszawskim.

Jan Bąk, ps. „Złoty” urodził się 6 stycznia 1930 roku. W Powstaniu Warszawskiem brał udział jako czternastoletni chłopiec, pełnił rolę łącznika. Po kapitulacji Powstania udało mu się zbiec z transportu kierowanego do Pruszkowa.

