Grób średniowiecznego rycerza odkryty w Gdańsku. Dawniej stała tam znana lodziarnia

Archeolodzy prace w tej okolicy prowadzili już od 2023 roku. Na płytę nagrobną z wizerunkiem rycerza natrafili w prostokącie otoczonym ulicami: Grodzką, Sukienniczą i Czopową. Do dokładnego przebadania pozostałości trumny wezwano ekspertów z Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej ArcheoScan.

„Ten fragment Gdańska staje się więc sławny jeszcze bardziej, a my gratulujemy Sylwii Kurzyńskiej i Monice Kasprzak oraz całej ekipie ArcheoScan” – komentował w mediach społecznościowych tuż po odkryciu Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Nie mylił się, o znalezisku poinformował już m.in. amerykańskie CNN czy Fox News.

Gdańsk. Grób rycerza zawierał pełny szkielet

Jak się okazało, pod płytą nagrobną znaleziono kompletny szkielet, który należał do mężczyzny liczącego około 180 cm wzrostu. Był on mocno zbudowany i zmarł w wieku około 40 lat. Żył ponad 700 lat temu, a jego płytę nagrobną wykonano z wapienia gotlandzkiego. Archeolodzy od razu wiedzieli, że nie był to „zwykły mieszkaniec Gdańska”, lecz raczej ktoś zamożny, najprawdopodobniej ze stanu rycerskiego.

Spękana płyta nagrobna trafiła do Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, gdzie poddana zostanie dokładnej inwentaryzacji przy użyciu oprogramowania 3D. Po opracowaniach naukowych eksperci prawdopodobnie podejmą też próbę rekonstrukcji.

Archeolog o odkryciu w Gdańsku: Jedno z najważniejszych

Warto wspomnieć, że wcześniej pod dawnym budynkiem Lodziarni Miś znaleziono pozostałości po drewnianej zabudowie z XII-XIII wieku. Sylwia Kurzyńska z ArcheoScan podkreślała jednak, że to grób rycerza był „jednym z najważniejszych odkryć archeologicznych w Polsce ostatnich lat”.

Jak dodawała archeolog i szefowa ArcheoScan, grobowiec jest wyjątkowo dobrze zachowany. Podkreślała, że choć przy zmarłym nie znaleziono żadnych skarbów, to musiał on być wysoko postawioną osobistością: rycerzem lub nawet dowódcą, otoczonym szacunkiem.

