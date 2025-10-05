Wędkarz łowił ryby. Zamiast dorodnego szczupaka wyciągnął z wody skarb

Stowarzyszenie Historyczno – Badawcze Triglav poinformowało w mediach społecznościowych, że pod koniec września jeden z wędkarzy w okolicy Nowego Dworu Mazowieckiego zamiast dorodnego szczupaka wyciągnął z wody rapier, prawdopodobnie typ Agrippa, charakterystyczny dla XVII wieku.

„Broń tego rodzaju wyróżniała się bogato profilowaną rękojeścią z ozdobnymi kabłąkami i jelcem, które zapewniały świetną ochronę dłoni. To broń lekka, elegancka i śmiercionośna zarazem – kwintesencja epoki renesansu” – podkreślili poszukiwacze.

Nowy Dwór Mazowiecki. Wędkarz zamiast ryby wyłowił z Wisły rapier z czasów potopu szwedzkiego

„Możemy domniemywać, że rapier może mieć związek z okresem potopu szwedzkiego (1655–1660), kiedy to w rejonie Wisły zatonęły barki szwedzkie. Były to dramatyczne czasy – płynące z łupami jednostki często kończyły na dnie rzeki, pozostawiając ślady historii ukryte przez setki lat” – dodało SHB Triglav.

O znalezisku archeolodzy poinformowali Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przedmiot po odpowiednim zabezpieczeniu został przekazany i zdeponowany w Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin. „Każdy taki przedmiot to nie tylko relikt przeszłości, ale także nośnik historii, która dziś powraca, byśmy mogli ją badać i lepiej rozumieć” – podkreśliło Muzeum.

Woda najlepszym środowiskiem dla zatopionych obiektów

O ostatecznym miejscu przechowywania znaleziska zadecydują względy konserwatorskie. „Korzystając z okazji przypominamy, że najlepszym środowiskiem dla zatopionych obiektów jest woda. Nieumiejętne zabezpieczenie zabytku może doprowadzić do jego nieodwracalnego uszkodzenia, a brak profesjonalnej inwentaryzacji miejsca utratę wartości badawczo-naukowych” – podsumował Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Czytaj też:

Wędkarz szukał robaków. Dokonał niezwykłego odkryciaCzytaj też:

Przełomowe odkrycie dokonane tuż za polską granicą? Archeolodzy nie kryją radości