Nowe odkrycie w Egipcie. Hieroglify zdradziły tajemnice elit

Egipska misja archeologiczna odkryła trzy grobowce na terenie nekropolii Bubasteion w Sakkarze. Pochodzą one z okresu Nowego Państwa, trwającego od około XVI do XI wieku p.n.e. Grobowce znajdują się we wschodniej części nekropolii i są ozdobione hieroglifami oraz scenami przedstawiającymi życie należących do egipskich elit właścicieli.

Kim byli pochowani urzędnicy?

Pierwszy grobowiec należał do Mentuhotepa. Zachowane tytuły wskazują, że pełnił wysokie funkcje administracyjne i wojskowe w początkach Nowego Państwa. Jedna z płaskorzeźb przedstawia go siedzącego obok matki, Ih-Habet. Na ścianach widoczne są także sceny składania darów i polowania.

Właścicielem drugiego grobowca był Pari-em-wia, nazywany również Samutem. Pełnił funkcję nadzorcy handlowego w Świątyni Ptaha. Inskrypcje wymieniają jego matkę Atbiu, żonę Tui oraz czterech synów. Tak rozbudowany zapis dotyczący rodziny jest rzadkim źródłem wiedzy o życiu egipskich elit.

Trzeci grobowiec należał do urzędnika imieniem Nahsi, określonego jako zarządca. Hieroglify wymieniają również jego żonę Nefru-Ptah. Budowla zachowała się w gorszym stanie niż pozostałe.

Napis o wyprawie wojennej

Za szczególnie cenne odkrycie Najwyższa Rada Starożytności uznała fragment kolumny z hieroglificznym napisem. Opisuje on powrót dowódcy wojskowego z Nahrin, czyli obszaru utożsamianego z państwem Mitanni na terenach dzisiejszej północnej Syrii i części Iraku.

Inskrypcja pomaga datować grobowiec, a jednocześnie dostarcza informacji o wojskowych i dyplomatycznych kontaktach Egiptu z Bliskim Wschodem. Dwa z odkrytych grobowców zostały później wykorzystane ponownie, co wskazuje na długą historię funkcjonowania nekropolii.

Archeolodzy nie zakończyli prac. Szyby grobowe nie zostały jeszcze w pełni przebadane, dlatego możliwe są kolejne znaleziska. W dotychczasowych komunikatach nie ma jednak informacji o odkryciu złota lub nienaruszonych sarkofagów. Największą wartość mają obecnie zachowane inskrypcje i dekoracje.

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