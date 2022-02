Nie tylko Twardowski. Polacy i kosmos na przestrzeni dziejów

Pierwszym Polakiem w kosmosie, a dokładniej na Księżycu, miał być szlachcic Pan Twardowski. Tak przynajmniej twierdzi popularna XVI-wieczna legenda. I mimo że na dworze Zygmunta Augusta rzeczywiście miał działać czarownik o tym nazwisku, to jego podróż na Księżyc jest oczywiście wyłącznie wytworem dziejowej wyobraźni.

Postać Pana Twardowskiego na stałe jednak wpisała się w polską kulturę, o czym świadczy wiele dzieł jej poświęconych, od ballady Adama Mickiewicza „Pani Twardowska” po film z popularnego internetowego cyklu „Legendy Polskie” Tomasza Bagińskiego. W 2019 roku studenci z Politechniki Wrocławskiej swój projekt bazy na Marsie, który zajął drugie miejsce w prestiżowym konkursie organizowanym przez Mars Society, nazwali właśnie „Twardowsky”.

Ale zejdźmy na Ziemię. Historia polskich związków z kosmosem, to nie tylko Twardowski i jeden z najwybitniejszych polskich naukowców w dziejach – Mikołaj Kopernik. Na przestrzeni wieków działało wielu wybitnych polskich astronomów, o których mało kto dziś pamięta.

Polscy astronomowie działali już w XIII wieku

W XIII wieku Polska pozostawała rozbita na wiele dzielnic. Jedną z nich był Śląsk, z którego pochodziło dwóch polskich astronomów europejskiego formatu – Witelo i Franko z Polski.

Witelo był mnichem z niezamożnej rodziny urodzonym na Śląsku około 1230 roku. Bez wątpienia uznawał się za Polaka, gdyż w jednym z dzieł napisał „z naszej ziemi, to znaczy Polski”. Studiował w Paryżu, a następnie w Padwie. Jego wielkim zainteresowaniem była optyka, o której, korzystając ze starożytnych traktatów, napisał obszerne dzieło.

W dziedzinie astronomii napisał dwa ważne, chociaż niezachowane do dzisiaj traktaty „Nauka o ruchach niebieskich” i „O częściach świata”. W swoich teoriach podkreślał rolę światła. Witelo zajmował się również meteorologią, do której w tamtych czasach zaliczano także zjawiska związane z kometami i meteorytami. Na jego cześć w 1936 roku Międzynarodowa Unia Astronomiczna nazwała jeden z kraterów na Księżycu Vitello.

Franko z Polski był z kolei astronomem działający głównie w Paryżu. To właśnie dzięki niemu zawdzięczamy opis torkwetum, instrument astronomiczny służący do określania kąta gwiazd w stosunku do ekliptyki. Wydany przez Franko w 1284 roku „Traktat o torkwetum” przez kolejne wieki był szeroko rozpowszechniony w całej Europie, o czym świadczy liczne zachowane do dziś rękopisy tego dzieła.

Krakowska szkoła astronomii perłą XV-wiecznej nauki w Europie

W drugiej połowie XV wieku Akademia Krakowska zanotowała największe sukcesy z dziedziny astronomii. Ojcem krakowskiej szkoły astronomii stał się Marcin Król z Żurawicy. Już w 1445 roku objął on katedrę matematyki i astronomii, ale wkrótce udał się w pięcioletnią podróż po europejskich uniwersytetach z której z rozległą wiedzą powrócił w 1450 roku.