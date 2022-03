„Wikingowie: Walhalla”. Czarnoskóra kobieta jarlem? Społeczeństwo w epoce wikingów wyglądało inaczej

W pierwszym odcinku serialu Wikingowie: Walhalla zgromadzona przez Kanuta armia wysłuchuje przemówienia władcy. Zebrani tam poganie i chrześcijanie co rusz skaczą sobie do gardeł. Wszyscy jednak jednoczą się, kiedy Kanut odwołuje się do ich wikińskiej tożsamości i gotowi są pomścić śmierć osiadłych w Anglii Duńczyków, zamordowanych przez króla Ethelreda.

Nie znając realiów wczesnośredniowiecznej Skandynawii możemy wyobrazić sobie, że braterstwo i chęć zemsty łączy ludzi, ale czy rzeczywiście odwołanie się do bycia wikingami, mogło tak silnie integrować? Po pierwsze Skandynawowie nie nazywali siebie w ten sposób, a słowo „wiking” nie bez przyczyny pisze się małą literą, gdyż był to pewien styl życia i zawód, a nie wspólnota pochodzenia, języka czy kultury.

Wikingowie najczęściej byli Skandynawami i oczywiście to mieszkańcy Północy rozpoczęli w VIII wieku wyprawy łupieżcze, jako sposób zyskania sławy i bogactwa, ale wcale nie oznacza to, że były to jednolite etnicznie grupy. Trudno wyobrazić sobie zatem, żeby tożsamość ludzi pochodzących z różnych części Skandynawii, najsilniej łączyły napady na zamorskie terytoria, a nie tradycja, pochodzenie czy wierzenia. Jak zatem powinniśmy postrzegać skandynawskie społeczeństwo pod koniec epoki wikingów? Jak naprawdę wyglądało życie Skandynawów we wczesnym średniowieczu?

„Wikingowie: Walhalla” a rzeczywiste społeczeństwo skandynawskie epoki wikingów

Obraz społeczeństwa skandynawskiego epoki wikingów w powszechnym wyobrażeniu przedstawia etniczny monolit. Takie hegemoniczne społeczności są jednak mitem, zwłaszcza jeśli mówimy o wikingach, to koncepcja ta nie wytrzymuje zderzenia z aktualnymi wynikami badań archeologicznych. Znakomitym dowodem jest zakres słowiańskich wpływów widocznych w Skandynawii, gdzie odkryto identyfikowane ze Słowianami: półziemianki, okucia pochewek noży, ceramikę czy biżuterię.