Quiz z historii na Dzień Kobiet. Pytamy o słynne Polki. 85 proc. to minimum!

Dzień Kobiet, obchodzony dziś na całym świecie, ma swoje korzenie w wydarzeniach z Nowego Jorku z 28 lutego 1909 roku, kiedy to Socjalistyczna Partia Ameryki upamiętniła właśnie tego dnia kobiece strajki. Obchody wsparły też wtedy niesocjalistyczne sufrażystki walczące o prawa wyborcze dla kobiet. Amerykański Narodowy Dzień Kobiet przedstawiano również jako upamiętnienie rzekomego strajku kobiet w fabryce bawełny z 1857 roku.

Historia Dnia Kobiet

Idea ta szybko znalazła oddźwięk w Europie, gdzie w 1910 roku, podczas konferencji socjalistycznych kobiet w Kopenhadze, zaproponowano coroczne świętowanie Dnia Kobiet. Pierwszy Międzynarodowy Dzień Kobiet odbył się 19 marca 1911 roku, obejmując postulaty równouprawnienia i prawa wyborczego dla kobiet.

Data 8 marca jako Międzynarodowego Dnia Kobiet została upowszechniona po rewolucji lutowej w Rosji w 1917 roku, kiedy to Lenin, pod wpływem bolszewickich feministek, oficjalnie ustanowił to święto. W kolejnych dekadach, szczególnie po 1965 roku, gdy ZSRR ogłosił 8 marca dniem wolnym od pracy, obchody rozprzestrzeniły się na cały świat, a od 1975 roku są również uznawane przez ONZ. W 1977 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ wezwało państwa członkowskie do ogłoszenia w wybranym przez nich dniu zgodnym z tradycją danego kraju, oficjalnym świętem ONZ na rzecz praw kobiet i pokoju na świecie, co upowszechniło obchody w wielu miejscach na całym globie.

Dzień Kobiet w Polsce

W Polsce pierwsze obchody Dnia Kobiet miały miejsce w 1911 roku w Krakowie, a związane były z protestem sufrażystek. Zdjęcie z pochodu z kobietami niosącymi transparent „Żądamy powszechnego prawa wyborczego do parlamentu, sejmu i gminy!” opublikowały „Nowości Illustrowane” z 25 marca 1911 roku. Po odzyskaniu niepodległości, w 1924 roku, PPS zorganizowało obchody skupione na sprawach ekonomicznych, jednak święto nie przyjęło się powszechnie.

Jednak szerokie upowszechnienie święta w Polsce przypada na lata powojenne, a sposób jego świetowania przybył z ZSRR. 8 marca 1948 roku Dzień Kobiet zyskał status państwowego święta, będąc okazją do organizacji uroczystości i wręczania kobietom symbolicznych upominków. Chociaż jako święto państwowe zostało zniesione w 1993 roku, 8 marca pozostaje ważną datą, tradycyjnie obchodzoną w społeczeństwie.

