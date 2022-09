Hitler, defilady i wdzięczni cywile. Tak atak na Polskę pokazywała niemiecka propaganda

1 września 1939 roku nazistowskie Niemcy pod przywództwem Adolfa Hitlera bez przewidzianego w prawie międzynarodowym wypowiedzenia wojny zaatakowały Polskę. Rozpoczęła się kampania wrześniowa, znana także jako wojna obronna Polski 1939 roku. Od 3 września do wojny oficjalnie włączyli się polscy sojusznicy: Francja i Wielka Brytania, jednak podjęte przez nich działania były zdecydowanie niewystarczające. 17 września cios w plecy II Rzeczpospolitej wbił Związek Radziecki, który na mocy tajnego załącznika do paktu Ribbentrop-Mołotow zaatakował Polskę od wschodu.

Obrona terytorium II Rzeczpospolitej trwała do 6 października. Wtedy to, po bitwie pod Kockiem, z chwilą kapitulacji SGO Polesie zakończyły się walki regularnych oddziałów Wojska Polskiego z agresorami. Żołnierze zmienili się w partyzantów, a walka z Niemcami przeniosła się do podziemia i działań partyzanckich.

Kampania wrześniowa oczami niemieckiej propagandy

Już od pierwszych dni wojny ruszyła niemiecka machina propagandowa, kierowana przez ministra propagandy i oświecenia publicznego Josepha Goebbelsa. Propaganda przedstawiała działania niemieckie jako słuszne i sprawiedliwe, skierowane przeciwko agresywnym Polakom i szerzej, niesprawiedliwości traktatu wersalskiego. Do działań propagandowych skierowano wielu fotografów i filmowców. Korespondentem wojskowym w Polsce była też sławna reżyser Leni Riefenstahl. To ona odpowiadała między innymi za nagranie defilady zwycięstwa w Warszawie 5 października 1939 roku, którą osobiście odbierał Adolf Hitler.

Efektem niemieckich działań propagandowych są zdjęcia, które możecie obejrzeć w powyższej galerii. Pod dużą częścią z nich można znaleźć oryginalne niemieckie podpisy. Przeglądając je, trzeba być mocno krytycznym, mając na względzie to, że niemiecka propaganda była kłamliwym narzędziem, które naziści wykorzystywali do przedstawienia wykoślawionego obrazu rzeczywistości.

