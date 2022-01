Rozwódka z Ameryki „ukradła” Brytyjczykom króla. Wielu wątpiło, czy jest kobietą

Niesforny, ale ukochany przez poddanych książę, kierując się głosem serca, opuszcza rodzinę królewską. Prowokuje go do tego Amerykanka z rozwodem na koncie. W najnowszej historii brytyjskiej monarchii podobny scenariusz rozgrywał się dwukrotnie. Jeden, z udziałem Meghan Markle i księcia Harry'ego – na naszych oczach. Drugi – w burzliwych czasach międzywojnia.

Wallis skandalistka

Ta historia zaczęła się zupełnie nie jak w bajce. Gdy wiązała się z księciem Walii Edwardem, Wallis miała za sobą już jedno nieudane małżeństwo – z hrabią Winfieldem Spencerem oraz liczne romanse i drugi ślub. Dzięki karierze swojego pierwszego męża w wojsku i kontaktom z przedstawicielami ówczesnej socjety amerykańskiej, Amerykanka z niezbyt zamożnej rodziny odbyła liczne podróże, m.in. do Azji. Poznawała też coraz to nowszych, fascynujących ją mężczyzn, z którymi – oprócz tajemnic alkowy – łączyła ją często fascynacja włoskim faszyzmem.

Wszystko to było dla Wallis za mało. W Boże Narodzenie 1926 roku poznała Ernesta Simpsona, wspólnika w firmie handlującej statkami, który dwa lata później został jej drugim mężem. A do przyszłej księżnej przylgnęła na dobre łatka skandalistki i złodziejki cudzych mężów.

O spotkanie z następcą brytyjskiego tronu, Edwardem, Wallis zabiegała długo, tak ustawiając swoje relacje towarzyskie, by znaleźć się blisko księcia. Pierwszy raz miała okazję porozmawiać z nim w posiadłości jej przyjaciół w Melton Mowbray w hrabstwie Leicestershire, do której udała się wraz z mężem. Zaszokowała przyzwyczajonego do pochlebstw następcę brytyjskiego tronu, zarzucając mu wtórność, gdy ten zapytał ją, czy Amerykance nie przeszkadza w Wielkiej Brytanii brak ogrzewania.

Z przykrością muszę stwierdzić, że mnie pan rozczarował – wypaliła do Edwarda.

Wzbudziła ciekawość lekko urażonego księcia, ale nie na tyle, by ten zaczął się już wtedy za nią uganiać. Wallis nie zamierzała jednak pozostawiać losowi dalszego biegu wydarzeń.