Tajemniczy korytarz w Piramidzie Cheopsa. Archeolog dla „Wprost”: Możemy już „przenikać kamienie”

EGYPTIAN MINISTRY OF TOURISM AND ANTIQUITIES

Źródło: PAP/EPA / EGYPTIAN MINISTRY OF TOURISM AND ANTIQUITIES

W Piramidzie Cheopsa naukowcy odkryli nieznany wcześniej korytarz, używając nowoczesnych metod badawczych. Nie jest jeszcze pewne, jaką funkcje miał pełnić tunel, ale jego znalezienie może prowadzić do kolejnych odkryć. – Jak pokazują te badania, możemy już, w przenośni, „przenikać kamienie”, by dowiedzieć się, co znajduje się wewnątrz piramidy – tak znaczenie odkrycia komentuje w rozmowie z „Wprost” dr Wojciech Ejsmond egiptolog z PAN.

W czwartek 2 marca egipskie władze poinformowały o nowym odkryciu dotyczącym Piramidy Cheopsa – największej egipskiej piramidy i jedynego z oryginalnych siedmiu cudów starożytnego świata, który dotrwał do dziś. Wyniki badań międzynarodowego zespołu archeologów uroczyście zaprezentowano na konferencji prasowej u stóp wybudowanej 4500 lat temu 146-metrowej piramidy. Niezwykłe odkrycie w Piramidzie Cheopsa. Pokazano korytarz nieznany od 4,5 tys. lat Naukowcy odkryli ukryty korytarz wewnątrz piramidy. Ma on 9 metrów długości i ponad 2 metry szerokości i umiejscowiony jest w północnej ścianie Wielkiej Piramidy. To pierwsza nowa struktura odkryta wewnątrz piramidy od XIX wieku. Na istnienie korytarza wskazywały nowoczesne badania prowadzone od kilku lat przez zespół naukowców z Francji, Niemiec, Kanady i Japonii oraz grupy egipskich ekspertów. Teraz archeolodzy ostatecznie to potwierdzili, wprowadzając do środka tunelu kamerę endoskopową o szerokości 6 mm przez szczeliny między blokami. Archeologiczne badania zostały przeprowadzone za pomocą nowoczesnych nieinwazyjnych metod badawczych: termografii w podczerwieni, obrazowania z wykorzystaniem radiografii mionowej, oraz rekonstrukcji 3D. Szczególnie ciekawe jest skorzystanie z radiografii mionowej, czyli badania wykorzystującego do obrazowania miony tworzone w atmosferze przez naturalnie występujące promieniowanie kosmiczne. Dzięki obserwacji zachowania tych cząstek elementarnych, które częściowo przenikają przez budowle, naukowcy mogą odtworzyć wnętrze piramidy bez jakiejkolwiek ingerencji w strukturę budynku. Również w czwartek 2 marca, wyniki samych badań zostały opublikowane w czasopismach naukowych „Nature Communications” oraz „NDT & E International”. Na konferencji przedstawiono wideo, na którym przedstawione są prowadzone od 2015 roku badania i pokazano nagranie zarejestrowane wprowadzoną do środka piramidy kamerą endoskopową (od 3:30). Znaczenie niezwykłego odkrycia archeologów Na czele komitetu nadzorującego projekt od strony egipskiej stoi Zahi Hawass, były minister starożytności Egiptu. W rozmowie z dziennikarzami po konferencji stwierdził, że jest to najważniejsze odkrycie w XXI wieku. – Zahi Hawass ma tendencję do bardzo entuzjastycznego komentowania niektórych odkryć i niejednokrotnie nazywa je największymi odkryciami w archeologii XXI wieku – tonuje nastroje dr Wojciech Ejsmond, archeolog z Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk. – Niemniej, jest to na pewno ważne odkrycie. Nowe badania pokazują, że wcale nie trzeba naruszać samych kamiennych struktur, żeby sprawdzić, co kryje się w różnych miejscach piramid – wskazuje archeolog. Podkreśla jednocześnie, że do badań nieinwazyjnych należy mieć ograniczone zaufanie, bo ich wyniki mogą zostać niewłaściwie zinterpretowane. Ważna jest próba potwierdzenia ich wyników innymi metodami i między innymi na tym polega znaczenie niedawno ogłoszonego odkrycia.