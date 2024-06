Poszukiwacze skarbów trafili na tajemniczy dwunastościan. „Jedna z największych zagadek archeologii”

Ten dwunastościenny obiekt jest jednym z zaledwie 33 znalezionych Wielkiej Brytanii. Na świecie jest ich około 130. Według Norton Disney History and Archaeology, amatorskiej grupy z siedzibą w Lincolnshire, to „jedna z największych zagadek archeologii”.

Przedmiot odnaleziono w czerwcu. Ma około 8 centymetrów, w środku jest pusty i ma 12 otworów o różnych rozmiarach. Jak zaznaczają archeolodzy, dwunastościan jest dobrze odlany bez uszkodzeń i w doskonałym stanie. „Jest to przykład bardzo dobrego rzemiosła, wykończonego w wysokim standardzie” — czytamy na portalu nortondisneyhag.org.

Obiekt sprzed 1700 lat będzie można oglądać w Lincoln Museum do września.

Tajemniczy dwunastościan. Hipotezy ekspertów

Eksperci nadal nie są pewni, do czego Rzymianom potrzebny był wspomniany przedmiot.

— To coś zupełnie wyjątkowego – powiedział Richard Parker z grupy Norton Disney History and Archaeology. — Musiał istnieć bardzo ważny powód, dla którego został on zdeponowany w ziemi w taki sposób — dodał.

Parker powiedział CNN, że w literaturze rzymskiej nie ma opisów dwunastościanu ani nie zostały one przedstawione na mozaikach.

— Wszystkie dwunastościany mają różne rozmiary, co oznacza, że nie używano ich do pomiarów. Ponieważ nie jest uszkodzony i nie nosi śladów zużycia, jest mało prawdopodobne, aby było to narzędzie – uzupełnił Richard Parker. — Najprawdopodobniej były to przedmioty religijne lub rytualne — stwierdził. — Rzymianie byli bardzo przesądni i na ogół wymagali znaków, które pozwalały im podejmować decyzje w życiu codziennym — podkreślił.

