Tam miała być Bursztynowa Komnata. Niezwykłe odkrycie na terenie bunkrów w Mamerkach

Do nowego odkrycia na terenie zajmowanym niegdyś przez Kwaterę Główną Niemieckich Wojsk Lądowych w Mamerkach na Mazurach, gdzie obecnie znajduje się prywatne muzeum, doszło przy pomocy wykrywaczy metalu i łopat. Poszukiwaczom śladów historii udało się trafić na „starannie ukryte składowisko wyposażenia wojskowego”.

Niezwykłe odkrycie w Mamerkach. Odnaleziono pozostałości nazistowskiej kuchni

Do odkrycia skrytki doszło w ciągu ostatnich tygodni dzięki wykorzystaniu wykrywacza metalu. Wyznaczone miejsce następnie rozkopano przy użyciu łopaty. Poszukiwania były prowadzone za zgodą Lasów Państwowych i konserwatora zabytków.

Na głębokości metra pod ziemią poszukiwacze natrafili na wyposażenie kuchni i różnego rodzaju wojskowe piece stalowe. Znaleźli także blaszane płyty, które mogą maskować dostęp do innego wyposażenia zgromadzonego pod ziemią. Prowadzący poszukiwania zapowiadają ich kontynuację.

„Może przybliżyć do odpowiedzi na pytanie o Bursztynową Komnatę?”

– Aby dotrzeć do prawdy, trzeba wykonać kolejne prace. Dlatego poszukiwacze już wystąpili do Lasów Państwowych i konserwatora zabytków z prośbą o wyrażenie zgody na użycie koparki. Istnieją duże szanse, że pod pierwszą warstwą zidentyfikowanych przedmiotów znajdują się następne – mówi Bartłomiej Plebańczyk z muzeum w Mamerkach.

Muzeum zapowiada, że po uzyskaniu odpowiednich zgód, wykop zostanie pogłębiony przy pomocy koparki na 2-4 metry. „Wtedy też dowiemy się, co znajduje się w skrytce” – czytamy w rozesłanej informacji prasowej. „A może to odkrycie przybliży nas w końcu do odpowiedzi na pytanie, czy w Mamerkach znajduje się Bursztynowa Komnata?” – dodano.

Kompleks bunkrów w Mamerkach zbudowano w latach 1940-44. W mazurskich lasach ukryto około 250 obiektów w tym 30 schronów żelbetowych. Niemcy opuścili teren bez walki w styczniu 1945 roku. W związku z tym wciąż jeszcze gdzieś mogą się znajdować militaria, naczynia, czy dokumenty pozostawione przez uciekających żołnierzy. Od lat w tym miejscu trwają poszukiwania słynnej Bursztynowej Komnaty, która według poszukiwaczy może znajdować się na tym terenie.

