„Piękne i niezwykłe odkrycie”. Oto tajemnica jednego z kamieni Stonehenge

Zdaniem archeologów ustawiony w środku Stonehenge kamień najprawdopodobniej jest szkockim pomysłem. Tak zwany Altar Stone mógł pokonać ponad 800 kilometrów, by stanąć pośrodku kamiennego okręgu.

Jak podaje Geekweek, nowe, „zapierające dech w piersiach” odkrycie naukowców rzuca nowe światło na elementy kamiennej konstrukcji. Od dekad wiadomo, że niektóre z nich pochodziły z Walii i miały być przetransportowane około 200 kilometrów, by mogły stać się częścią neolitycznego monumentu. Okazuje się jednak, że centralny kamień najprawdopodobniej nie jest wcale walijski, ale szkocki. Ten sześciotonowy głaz mógł pokonać 800 kilometrów, by znaleźć się w środku Stonehenge.

Ten najważniejszy rytualnie kamień został przetransportowany co najmniej z dzisiejszego Inverness, a potencjalnie nawet z Orkadów, co „nie tylko zmienia to, co myślimy o Stonehenge, ale zmienia wszystko, co myślimy o całym późnym neolicie”.

„Piękne i niezwykłe odkrycie”

Jak powiedział The Guardian Rob Ixer, jeden z badaczy, który pracował nad tematem Stonehenge, „to odkrycie jest piękne i niezwykłe i będzie dyskutowane przez dziesięciolecia... Zapiera dech w piersiach”. Naukowcy podkreślają, że ich badania wykazują, że sposób życia neolitycznych Brytyjczyków mógł mieć też aspekt panbrytyjski.

Odkrycie sugeruje, że już 4500 lat temu w Wielkiej Brytanii mogła istnieć pewna współpraca ze Szkocją. Jak podają badacze, ludzie transportujący głaz z północnej Szkocji czy Orkadów do południowej Anglii musieli być świadomi, że Stonehenge istnieje i po co go tam przewożą. Archeolodzy zaznaczają również, że ich odkrycie zmieni postrzeganie brytyjskiej morskiej technologii w okresie neolitu – transport bowiem tak olbrzymiej skały mógłby zająć kilka lat, jeśli prowadzony byłby tradycyjnie – przez góry, doliny, rzeki, dlatego sensowna wydaje się teoria, że przewieziony został drogą morską. A to skróciłoby czas transportu do kilku miesięcy.

Bez odpowiedzi pozostaje jednak pytanie, dlaczego budowniczowie Stonehenge uważali, że w centrum ich ikonicznej kamiennej świątyni miałby stać kamień pochodzący ze Szkocji. Powstała hipoteza mówiąca o tym, że koncept kamiennych kręgów powstał na Orkadach, co mogłoby znaczyć, że Stonehenge miałby być hołdem dla przodków.

Możliwe jest także, że konstrukcja miałaby być świątynią łączącą różne części Wielkiej Brytanii, a pozostałe kamienie też nie pochodzą z tamtejszych ziem. Jedno jest pewne – nie ulega wątpliwości, że skały Stonehenge kryją w sobie jeszcze wiele tajemnic.

