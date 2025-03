Spektakularne odkrycie archeologów. Forteca sprzed 5 tys. w lasach Rumunii

W rumuńskim okręgu Neamț archeolodzy dokonali niezwykłego odkrycia – za pomocą nadajników LiDAR zamontowanych na dronach udało się zidentyfikować ufortyfikowane osady sprzed około 4-5 tys. lat. Badania, przeprowadzone przez naukowców z Kompleksu Muzeum Narodowego w Neamț we współpracy z rumuńskim Instytutem Badań nad Fizyką Ziemi oraz firmą Geocad Services, pozwoliły na zlokalizowanie prehistorycznych fortyfikacji, które dotychczas pozostawały ukryte pod gęstą roślinnością. Koordynatorem badań jest dr Vasile Diaconu.

Niezwykłe odkrycie archeologów. Forteca sprzed 5 tys. lat odkryta dzięki dronom

LiDAR (Light Detection and Ranging) to metoda skanowania laserowego, umożliwiająca precyzyjne odwzorowanie ukształtowania terenu, nawet w trudno dostępnych, zalesionych obszarach. Wykorzystanie dronów wyposażonych w tę technologię pozwoliło na przeprowadzenie badań archeologicznych bez konieczności ingerencji w teren, co znacznie przyspieszyło proces odkrywania starożytnych struktur.

Większość badań przeprowadzono w okolicach miasta Târgu Neamţ, gdzie odkryto ufortyfikowane osady datowane na epokę neolitu i brązu, mające od czterech do pięciu tysiącleci.

– Skany LiDAR wykazały, że większość umocnionych stanowisk znajdowała się na wzniesieniach, które zapewniały dobrą widoczność i były wzmocnione fosami, a nawet ziemnymi umocnieniami, aby zwiększyć ich zdolność obronną – wskazuje dr Diaconu. – Pomiary terenowe wykazały, że niektóre z tych fos miały imponujące wymiary (długość kilkuset metrów), co wymagało znacznego wysiłku człowieka – podkreśla dr Diaconu.

– Realizacja tego przedsięwzięcia to prawdziwy sukces dla społeczności archeologicznej w okręgu Neamț, zwłaszcza że znaleźliśmy w kolegach z Narodowego Instytutu Fizyki Ziemi zaufanych partnerów, z którymi prowadzimy ten pilotażowy projekt. Udało nam się uzyskać informacje i obrazy o wyjątkowej wartości naukowej dotyczące stanowisk archeologicznych, które przez długi czas pozostawały ukryte w lasach Neamțu – wskazał dr Diaconu. – Dzięki zastosowanym technologiom możemy oszacować znaczenie tych fortyfikacji oraz określić, jak wielki wysiłek ludzki został włożony w ich budowę. Niedawno, aby uzupełnić naszą bazę danych, otrzymaliśmy również wsparcie ze strony sektora prywatnego – firma Geocad Services przyczyniła się do przeprowadzenia dodatkowych pomiarów LiDAR dla mniej znanych stanowisk archeologicznych – dodał.

Projekt badawczy „ForTum” realizowany jest od 2023 roku i stanowi przykład skutecznej współpracy pomiędzy archeologami, geofizykami i specjalistami ds. nowych technologii. Odkrycia te mają nie tylko poszerzać wiedzę o przeszłości, ale również mogą przyczynić się do lepszej ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego regionu.

