W Amazonii żyła kiedyś cywilizacja licząca miliony mieszkańców. „Odkrycie zmienia obraz przeszłości”

Nowe badania przeprowadzone przy użyciu zdjęć lotniczych i satelitarnych ujawniają, że wielokulturowa cywilizacja kwitnąca w południowo-zachodniej Amazonii między 600 r. p.n.e. a 850 r. n.e. była domem dla milionów ludzi. Wyniki zostały opublikowanie w czasopiśmie Nature. Cywilizacja Aquiry, zajmująca obszar około 183 tysięcy kilometrów kwadratowych, budowała duże ośrodki służące celom politycznym i rytualnym.

Naukowcy badając reprezentatywny fragment tego obszaru zidentyfikowali pozostałości ponad 400 dobrze zachowanych obiektów architektonicznych, a także kilka późniejszych osad. Na podstawie odkrycia doszli do ostrożnego szacunku, że istniało ponad 20 tys. starożytnych ośrodków zbudowanych z ziemi. Największe znane miało powierzchnię 50 hektarów. Budowano je w celu zacieśniania relacji między społecznościami.

Naukowcy odkryli w Amazonii ponad 20 tys. budowli ziemnych. Należały do ludu Aquiry

Służyły też jako miejsca zgromadzeń, czy podejmowania decyzji politycznych. Podczas ceremonii miały miejsce rytualne tańce, uczty, zawody sportowe i gry z piłką oraz grała muzyka. Terytorium Aquiry stanowi mniej niż trzy procent obszaru Wielkiej Amazonii. Na początku pierwszego tysiąclecia na obszarze mieszkało już od 1,25 do trzech milionów ludzi. Odkrycie to podważa wcześniejsze, bardziej konserwatywne szacunki dotyczące liczby ludności w całym regionie Amazonii.

Wahały się one od jednego do 10 milionów. Łączna liczba ludności Amazonii mogła sięgać dziesiątek milionów. – Nasze odkrycia zmieniają dotychczasowy obraz przeszłości regionu Amazonii – skomentował Martti Parssinen z Uniwersytetu Helsińskiego. Lud Aquiry wypalał lasy zdominowane przez bambus, aby uzyskać teren pod uprawy kukurydzy, dyni i manioku, pod budowę wspomnianych ośrodków, czy pod szerokie drogi, które do nich prowadziły.

Zaskakujące odkrycie naukowców. W lasach Amazonii tysiące lat temu żyła tajemnicza cywilizacja

Zajmowali się również ogrodnictwem i zarządzali cennymi gatunkami drzew. – Badania pokazują, że wpływ człowieka na środowisko Amazonii był znacznie większy, niż wcześniej sądzono – stwierdził Parssinen. O cywilizacji Aquiry wciąż wiadomo stosunkowo niewiele. Jej terytorium było mniej więcej równe powierzchni współczesnej Syrii. Nazwa „Aquiry” pochodzi od nazwy, jaką rdzenni mieszkańcy nadali rzece Acre. Nie było to pojedyncze królestwo, lecz sieć wielu różnych społeczności.

Nie wiadomo, jakimi językami posługiwały się te społeczności, ani jak same siebie nazywały. Nie wiadomo także, co spowodowało pozornie szybki upadek tej cywilizacji ok. 850 roku n.e. Mniej więcej w tym samym czasie stosunkowo gwałtownie upadła również cywilizacja Majów w Ameryce Środkowej.

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