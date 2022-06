Gen. Sławomir Petelicki zmarł tragicznie 10 lat temu. To on stworzył GROM i dowodził nim jako pierwszy

Sławomir Petelicki urodził się w 1946 roku w Warszawie. W młodości pracował jako ochroniarz na bramce w warszawskim klubie Hybrydy. Po studiach prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim wstąpił do wywiadu PRL.

Pełnił służbę w Wietnamie Północnym, w Chinach, a od 1973 w Konsulacie Generalnym PRL w Nowym Jorku. Następnie w 1978 roku wrócił na kilka lat do kraju, a w 1983 został skierowany na placówkę wywiadu do Sztokholmu. Ostatecznie powrócił do Polski w 1988 roku.

Gen. Sławomir Petelicki – twórca GROM

Petelicki pozostał w MSW po 1989 roku. Zaczął forsować rewolucyjny wręcz pomysł powołania jednostki specjalnej na wzór amerykańskiej Delta Force albo brytyjskiej SAS.

Już 13 lipca 1990 minister spraw wewnętrznych, Krzysztof Kozłowski wydał rozkaz o powołaniu niejawnej Grupy Reagowania Operacyjno-Manewrowego. Petelicki został jej pierwszym dowódcą. Szybko zdobył sprzęt, miejsce do ćwiczeń oraz wsparcie Amerykanów, którzy pomogli w dostarczeniu broni i szkoleniu funkcjonariuszy.

– Urodziłem się 13 września, w piątek. 13 lipca, też w piątek, minister Kozłowski podpisał rozkaz sformowania GROM-u. Pierwsza gotowa do działania grupa GROM-u liczyła trzynastu żołnierzy. Trzynastka widnieje na sztandarze Jednostki nr 2305 – mówił po latach w rozmowie z Michałem Komarem w książce „GROM. Siła i honor”.

GROM-em Petelicki dowodził w latach 1990-1999 z dwuletnią przerwą w latach 1995-1997, gdy pełnił m.in. rolę pełnomocnika do walki z przestępczością zorganizowaną. 15 sierpnia 1998 został awansowany na stopień generała brygady. W 1999 roku przeszedł na generalską emeryturę, podczas której zajął się działalnością doradczą.

Petelicki należał też do Zespołu Ekspertów Niezależnych, który przygotował raport „Dlaczego musiało dojść do Katastrofy Smoleńskiej”. Krytykował rząd Donalda Tuska za zaniedbania

Śmierć generała

Ciało generała znaleziono 16 czerwca 2012 w Warszawie w garażu podziemnym budynku na warszawskim Mokotowie, gdzie mieszkał. Petelicki zjechał do garażu o 15:16 po wodę ze schowka w samochodzie, bo prosiła go o to żona. Ta odnalazła go dopiero o 18:05.

W trakcie oględzin miejsca zdarzenia ujawniono m.in. należący do pokrzywdzonego pistolet marki Heckler&Koch oraz łuskę od naboju pistoletowego kal. 9 mm, a także rdzeń pocisku. Na miejscu zdarzenia zabezpieczono również nagranie z monitoringu. Jak się później okazało – kamery nie zarejestrowały samego zdarzenia, bo miało miejsce w miejscu, którego nie obejmowały. Nie pokazały też ruchu żadnych osób trzecich w swoim zasięgu.

Generał został pochowany 26 czerwca 2012 w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Mszę pogrzebową w katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie koncelebrowali metropolita gdański i były biskup polowy WP abp Sławoj Leszek Głódź i bp polowy WP Józef Guzdek.

Śledczy badający sprawę wykluczyli problemy rodzinne i zdrowotne jako motywy samobójstwa generała. Prokurator wskazał, że na kilka lat przed śmiercią znacznie spadły dochody generała. Rodzina Petelickiego twierdzi jednak, że nie miała problemów finansowych. Śledczy zaznaczyli, że powodem samobójstwa mogło być poczucie odstawienia na boczny tor, że najpierw utracił GROM, a później zniknął z życia publicznego.

Mimo wielu wątpliwości rodziny i bliskich generała w to, że generał mógłby popełnić samobójstwo, prokuratorskie śledztwo w sprawie ewentualnego doprowadzenia do targnięcia się na własne życie umorzono w 2013 roku.

Redakcja Wprost przygotowała unikatowe wydanie „Petelicki. Ostatni strzał” poświęcone generałowi Sławomirowi Petelickiemu. W wydaniu poświęconym generałowi m in.: historia stworzonej przez niego jednostki specjalnej GROM, unikatowe zdjęcia Petelickiego z archiwum rodzinnego oraz archiwum jednostki GROM i Muzeum Wojska Polskiego i opis pierwszych godzin i pierwszych dni śledztwa.

Na łamach magazynu opublikowane zostały również rozmowy z Wojciechem Brochwiczem, wiceministrem spraw wewnętrznych w rządzie Jerzego Buzka i przyjacielem generała, z Dominiką Bandurską – najstarszą córką Petelickiego, z jego przyjaciółmi - Stefanem Markowiczem, Elżbietą Chojną-Duch, ze współpracownikami – gen. Gromosławem Czempińskim, ppłk. Krzysztofem Przepiórką, jednym z pierwszych GROM-owców – ppłk. Karolem Komisarczukiem.

